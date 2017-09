Pedro Sánchez, sobre su caída y resurrección en el PSOE: "Lo que no te mata te hace más fuerte"

"Lo que no te mata se hace más fuerte". Así resume Pedro Sánchez lo que le ha pasado en el último año, desde que los principales dirigentes del PSOE se conjuraron contra él logrando que dimitiera como secretario general el 1 de octubre hasta que se impuso a Susana Díaz y Patxi López en las primarias del pasado 21 de mayo. Sánchez ha asegurado que en esta etapa se siente "más y mejor templado": "El acero se forja a base de golpes".

Ese reconocimiento de la fortaleza con la que se ve en su nueva etapa al frente del partido lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por Europa Press al que han asistido destacados dirigentes, como José Luis Rodríguez Zapatero o Javier Lambán, que estuvieron detrás de su derrocamiento y de otros que le abandonaron, como César Luena, que fue su número dos.

Sánchez ha aprovechado ese acto informativo para desgranar las que serán sus prioridades en el curso político que arranca esta semana. Así, ha defendido un pacto de rentas para que en 2021 se alcancen los salarios que había antes de la crisis. La propuesta que hará el PSOE es que el año que viene se incrementen en un 2,5% y un 3,5%, los siguientes.

También ha asegurado que el PSOE tratará de que la iniciativa legislativa popular de los sindicatos para la renta mínima se debata en septiembre y ha dejado para octubre el pacto de rescate para jóvenes que fue su principal propuesta ante la mesa de coordinación parlamentaria que PSOE y Unidos Podemos impulsaron poco después de que Sánchez recuperara el poder en Ferraz.

A pesar de que el secretario general del PSOE descarta por ahora una moción de censura, porque considera que no se dan la circunstancias que permitan que salga adelante –"no voy a ser presidente a cualquier precio", ha dicho–, Sánchez ha puesto énfasis en la necesidad de que la "izquierda se una" para conseguir un cambio.

El 1-O como "simulacro"

Sánchez ha avisado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que el PSC –con quien gobierna en coalición– no apoyará que se cedan espacios municipales para la celebración del referéndum unilateral del 1-O: "Vamos a estar con la legalidad. Vamos a pedir a los ayuntamientos donde estamos que se cumpla con la legalidad". Y para Sánchez, el "simulacro" del 1-O no es legal.

El líder socialista no ha concretado tampoco cuál será la apuesta federalista del PSOE en el sentido de cuántas naciones componen, a su juicio España. Eso sí, ha centrado un poco más la definición con el reconocimiento de "al menos" tres naciones como concepto cultural e identitario: Cataluña, Euskadi y Galicia. No obstante, ha recalcado que nación como Estado solo hay una.

Respecto a la posibilidad de que lleguen a retirarse las urnas si se colocan, Sánchez no ha sido tan claro como Margarita Robles, que sí apostó claramente por su retirada, pero ha expresado que irá de la mano del Estado en el cumplimiento de la legalidad: "Ante un hecho ilegal, el Estado debe garantizar la legalidad y ahí me voy a quedar", ha expresado el líder del PSOE, que no quiere anticipar ninguna posición hasta que los hechos se vayan produciendo.