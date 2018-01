Pedro Sánchez, sobre la reunión de Rubalcaba y Pascal: "Si hubiera habido algo importante, me llamará"

Pedro Sánchez resta importancia a la reunión que Alfredo Pérez Rubalcaba mantuvo con la líder del PDeCAT, Marta Pascal, y el diputado de la formación Jordi Xuclà y también a que su antecesor no le informara del encuentro. "Si hubiera habido algo importante de esa conversación pues me llamará y me contará", expresó el líder del PSOE.

En una entrevista emitida en el programa de Ana Rosa (Telecinco), Sánchez afirma que es "normal" que el exministro se reúna "con distintos actores políticos". "Faltaría más", apostilla.

Sánchez reconoce que Rubalcaba no le ha llamado para informarle de dicho encuentro, pero también quita hierro: "Tampoco pasa nada", responde.

Ferraz se ha desmarcado desde el principio de la reunión del exministro con los dirigentes del PDeCAT y ha marcado distancias al asegurar que ni siquiera informó del mismo a la actual dirección. Esa ausencia de explicaciones ha sentado mal en la cúpula socialista.

En esa línea, la exministra Carmen Calvo ha dejado claro que la posición de Rubalcaba no cuenta más que una opinión personal y que es la Ejecutiva socialista la que marca la línea: "Es un compañero con responsabilidades importantes y es dueño de su agenda y de quedar con quien considere que tiene que quedar. Pero la posición del partido la fija la ejecutiva federal y el secretario general", ha expresado Calvo, que ha dicho, no obstante, que no considera una "deslealtad" que se reúna y no informe.