Pepe Álvarez (UGT): "Todavía hay alternativa al 155, le pido a Puigdemont que convoque elecciones"

"Hay alternativa al 155, eso si por un lado, el de la Generalitat, no se quiere aceptar que este proceso es un callejón que no lleva a ninguna parte y por el otro, el Gobierno de Rajoy, no se quiere humillar y pretender ganarse a si mismo una batalla", ha dicho.

Álvarez, en rueda de prensa en Pruvia, Llanera, donde asiste a la convención anual de delegados de UGT Asturias, ha vuelto a reiterar que si Puigdemont no convoca elecciones y el estado aplica el 155 será "fruto de un fracaso que hasta que no se produzca no va a comentar". Ha añadido que entonces UGT mostrará su oposición y rechazo.

"No voy a pensar que se va a declarar la DUI y me remito al comunicado que UGT hizo público ayer y que pasa por pedir a Puigdemont que convoque elecciones estatutarias. Estamos a tiempo, como catalán se lo pido", ha dicho Pepe Álvarez. El dirigente sindical ha insistido en que "el pueblo de Cataluña se merece que se de una salida acordada y negociada. Por eso ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que no aplique el 155 en el caso de que se convoquen elecciones.