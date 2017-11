Pérez Royo: La crisis de Cataluña rompe la "normalidad" lograda desde 1978

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha afirmado hoy que la crisis de Cataluña, desde 2010, ha sido la "primera ruptura" del ciclo "inédito de normalidad constitucional" que se había logrado en España desde la aprobación de la Carta Magna de 1978.

En una conferencia que ha pronunciado en la sede de Podemos Canarias en Las Palmas de Gran Canaria sobre la declaración unilateral de independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el catedrático ha repasado la historia de España en relación a sus constituciones.

Según ha informado Podemos en un comunicado, Pérez Royo ha considerado a todas la constituciones "reaccionarias frente a intentos de cambio", hasta la de 1978, que fue "la primera Constitución que abre un ciclo inédito de normalidad constitucional durante 30 años", hasta la crisis de Cataluña.

Según ha explicado, el problema de la integración de Cataluña "ha sido el más recurrente desde que existe España como sujeto político" y ha dicho que la aplicación del artículo 155 "es recurrir a la política de la represión, y por tanto, la constatación de un fracaso" en este asunto.

En 1978 el problema se solucionó con una fórmula que estaba ya en el primer borrador de aquella constitución, publicado en el BOE del 5 de enero, ha indicado Pérez Royo.

Según el experto, la fórmula de construcción territorial que establece -y que opera con eficacia hasta 2010- consiste en incluir una garantía a favor de la unidad del Estado y otra a favor del derecho a la autonomía: la nacionalidad no puede aprobar su Estatuto de Autonomía al margen del Estado, debe pasar por las Cortes Generales, pero, la última palabra la tienen los ciudadanos en referéndum.

"Y esa fórmula ha funcionado 30 años, pero cuando el PP lleva el Estatuto de Autonomía al Tribunal Constitucional y este prácticamente lo vacía de contenido por sentencia en 2010, se rompe el equilibrio. Cataluña no lo acepta y aparece la reivindicación del derecho a decidir", ha sostenido.

Antes, "la independencia era una ilusión óptica de una minoría"; pero a partir de ahí se llega al referéndum del 9 de noviembre al que el Estado responde con la aplicación de la ley, "todavía de forma limitada", y al 1 de octubre, frente al que ya reacciona de forma excesiva, en su opinión.

"El Estado no reacciona como un Estado democrático, que lo es, pero no en este asunto. Las medidas privativas de libertad están injustificadas, la intervención del Tribunal Supremo en sustitución del TSJC no se sostiene jurídicamente", ha asegurado el profesor.

"No han hecho política, es represión. Y hasta después del 21 D no sabemos qué va a pasar, pero parece difícil volver a la normalidad, nos queda por delante una situación muy pantanosa", ha valorado.