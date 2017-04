Piden mantener en prisión preventiva al acusado de matar a su mujer en Ourense

Los abogados de la acusación particular han pedido hoy mantener en prisión preventiva a Aniceto R., presunto autor de la muerte de su esposa en un hospital orensano en mayo de 2015, casi dos años después del crimen, ante el "altísimo riesgo de fuga" y las elevadas peticiones de penas de 39 a 49 años de cárcel.

La Audiencia provincial de Ourense tendrá ahora que resolver si mantiene la situación de prisión preventiva al presunto autor del crimen, recluido en el centro penitenciario de Pereiro tras estar hospitalizado por un ictus, al intentar autolesionarse.

La legislación vigente establece un plazo de dos años de tiempo máximo en prisión, de tal forma que tendrá que decidir si prorroga su actual situación.

El presunto asesino de Isabel Fuentes, de 66 años, fue trasladado esta mañana del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar a la sede de la Audiencia provincial de Ourense, donde se celebró una vista para decidir si continúa entre rejas en espera de juicio.

Tras la vista, la abogada de la familia de la víctima, Beatriz Seijo, ha indicado que ha pedido mantener la situación de privación de libertad al acusado del asesinato de su mujer en el Complejo hospitalario universitario de Ourense, por considerar que el riesgo de fuga es "palmario" debido a "las elevadísimas peticiones de pena" y porque "tampoco tiene una situación de arraigo".

La letrada ha argumentado que los informes médicos no muestran que el acusado "no pueda comprender lo que está haciendo" lo que les lleva a pensar que "también puede elaborar un plan de fuga" a fin de abstenerse de estar presente en el acto del juicio.

"Su única convivencia era su esposa, ya fallecida" y aunque tiene familiares "no están en la misma población y no convivía con ellos", ha abundado la abogada, quien ha advertido de que "puede abandonar su tierra y no pasa nada".

Además, ha sostenido que si bien "físicamente" presenta ciertos problemas de movilidad, no hay evidencia en base a los informes médicos de problemas volitivos que le impidan comprender la naturaleza de sus actos, incidiendo en que presenta una "tendencia psicológica elaborada".

La Fiscalía solicita para el acusado penas de 39 años de prisión por dos presuntos delitos de asesinato, uno en grado de tentativa, por acabar presuntamente con la vida de su esposa a cuchilladas cuando permanecía hospitalizada a causa de una agresión anterior en su domicilio.

Así, la Fiscalía le atribuye dos delitos, uno de tentativa de asesinato y otro de asesinato consumado por los que pide, respectivamente, 14 y 25 años de cárcel, con la agravante de parentesco, y otro, en grado de tentativa, por la agresión contra la la mujer en el propio domicilio de la localidad verinense de Pazos un mes antes de su muerte.

Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido que salga el acusado al considerar que no es consciente de haber agredido a su esposa en el domicilio ni tampoco de haberle causado la muerte en el hospital, donde se recuperaba de la agresión anterior.

En ese sentido, ha solicitado tener en cuenta la atenuante de trastorno mental transitorio y ha pedido rebajar el delito al de lesiones en vez de tentativa de asesinato.

Asimismo, la acusación ha señalado que confía en que la vista oral del juicio se celebre antes de agosto, dos años después de la trágica muerte que conmocionó a la opinión pública.