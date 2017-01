Piqué cree que el Gobierno no ha hecho pedagogía en Cataluña y defiende el diálogo

El exministro y expresidente del PP catalán Josep Piqué ha lamentado hoy que el Gobierno del PP no haya hecho "pedagogía" en Cataluña y se "limite a la vía jurídica" para hacer frente al independentismo, por lo que ha defendido que se abra una etapa de diálogo, si bien hasta "un límite".

"Para mí hacer política es hacer pedagogía. Y creo que el Gobierno de España no ha hecho pedagogía. Tampoco los gobiernos anteriores, pero ante el desafío independentista, no se puede limitar únicamente a la vía jurídica. Es necesaria, pero no suficiente", ha señalado Piqué en una entrevista a Crónica Global.

El que fuera ministro de Asuntos Exteriores, de Industria y portavoz del Ejecutivo durante los gobiernos de José María Aznar ha considerado que "hay que convencer", pero sobre todo hay que hacerlo con aquellos que, "rechazando el independentismo, no se han sentido arropados en los últimos años".

Y es que, a su juicio, "el nacionalismo lleva años de ventaja en pedagogía" en Cataluña, tanto "en el sistema educativo, en los medios de comunicación subvencionados y en la desaparición del Estado en Cataluña".

En contraste, Piqué ha criticado que aquellos que defienden posturas contrarias al independentismo "se han centrado demasiado en el debate de la lengua, en lugar de hacerlo en los contenidos educativos".

"Han dejado que los símbolos españoles desaparecieran en Cataluña y que cuajara la idea de que se va contra los catalanes. Hasta llegar a la actual propuesta de referéndum", ha afirmado.

El exlíder del PPC ha celebrado en todo caso que "por primera vez en muchos años se habla de diálogo" entre Gobierno y Generalitat, algo que "es muy importante y muy lógico".

Porque, ha dicho, "se trata de rebatir con argumentos a quienes defienden la independencia. Nadie duda de que es necesario un nuevo sistema de financiación, más inversiones y un Corredor Mediterráneo", ha aseverado Piqué, que ha matizado no obstante que el diálogo debe tener "un límite": "La soberanía y el futuro de España es cosa de todos".