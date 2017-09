Piqué: No hay otra alternativa que aplicar el 155, aunque el referéndum fracasará

El exministro Josep Piqué ha asegurado hoy que el fracaso del referéndum en Cataluña va a ser "incontestable", aunque no hay que descartar "en absoluto" que se proclame una declaración de independencia, lo que no dejará otra alternativa que aplicar "el famoso artículo 155" de la Constitución.

El exministro ha hecho estas manifestaciones durante la presentación en Sevilla del libro "Escucha, Cataluña. Escucha España", del que es autor junto al catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Francesc de Carreras, el también exministro Josep Borrell y el jurista Juan José López Burniol.

Piqué y Carreras, que han asistido al acto, han destsacado que el 1 de octubre los independentistas "saldrán derrotados", pese a lo que habrá una declaración unilateral de independencia.

Ambos han coincidido también en que el gran reto que tiene España después del 1 de octubre es "revertir" la situación y hacer una "construcción democrática" de Cataluña, pues de lo contrario el problema resurgirá, y han abogado por la celebración de elecciones autonómicas "cuanto antes".

Según Piqué, el 1 de octubre no se celebrará "nada parecido" a un referéndum "tal y como se entiende una convocatoria electoral normal" porque la iniciativa promovida es "ilegal" y se va a impedir, "como no puede ser de otra manera", pero sí habrá una movilización de los independentistas y estos no van a reconocer el "fracaso".

"No tenemos que descartar en absoluto que en los próximos días se proclame una declaración de independencia y ese proceso enloquecido no deja otra alternativa que aplicar la ley con todas sus consecuencias, el famoso artículo 155, porque es un caso de sedición", ha señalado.

El también expresidente del PP de Cataluña ha defendido que "cuanto antes haya elecciones autonómicas, mejor", pues aunque fracase el referéndum el problema "va a resurgir, de nuevo" si no se revierte la situación.

Sobre qué se ha hecho mal para haber llegado a esta situación, ha opinado que "todo el mundo se ha equivocado", si bien ha considerado que los "responsables fundamentales" son los que han "roto las reglas de juego".

"Los responsables son los que son", ha sentenciado Piqué, aunque ha agregado que "se ha llegado tan lejos porque la gente normal no nos creíamos -ha dicho- que iban a llegar tan lejos, que iban a violar tan flagrantemente las leyes".

"Pero tengo una buena noticia: el independentismo de ahora -ha insistido- va a fracasar, otra cosa es que si no somos capaces de revertir la situación, más tarde o más temprano vamos a tener problemas".

Y va a fracasar, entre otras cosas, según Piqué, porque no hay "el menor reconocimiento internacional" y porque los independentistas no han sido capaces de crear "un liderazgo claro" y no hay una "coincidencia" del movimiento independentista.

Por su parte, el constitucionalista Francesc de Carreras ha afirmado que el problema "se ha llevado mal" por parte del Gobierno de España y también por la "intransigencia" del Gobierno catalán, y ha defendido que "se tenía que haber visto todo esto un poco antes".

"Ha faltado un discurso de seducción a los catalanes que no creen en la independencia", ha aseverado De Carreras, que ha repetido: "Esto se veía venir" y si el Gobierno de España no lo creía es que estaba "profundamente mal informado".

"El domingo, los independentistas, que se han engañado y han engañado a la gente, saldrán derrotados, pero hay que hacer una reconstrucción democrática de Cataluña", ha proclamado.