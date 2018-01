Podem y Compromís lamentan la entrega del premio a SCC en el Palau, un espacio "de concordia y para los valencianos"

Ambas formaciones han achacado su ausencia en el acto de este lunes a que no comulgan con las ideas de esta entidad catalana. Así lo ha indicado el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, y el síndic de Compromís, Fran Ferri, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics al ser preguntados por esta cuestión.

Al respecto, Estañ ha indicado que su formación no entiende que un premio de una entidad privada "se otorgue por el presidente que representa a los valencianos ni que el acto se haga en el Palau de la Generalitat". Además, ha remarcado que no comparte la "hipotética solución que los premiados tienen para Cataluña". "No comulgamos con lo que supone y menos para un premio llamada de la concordia", ha insistido.

Por su parte, Ferri ha considerado que el hecho de que premio de una fundación privada se entregue en el Palau "excede lo que debería hacer" este edificio porque, a su juicio, "las entidades privadas deberían de buscarse otros espacios".

"El Palau debe ser un espacio de convivencia y para todos valencianos y no para una entidad con vínculos con la extrema derecha y asociaciones franquistas que no promueven eso por lo que se les dio el premio", ha subrayado.

Desde el PSPV, Manolo Mata ha lamentado que se cuestione "si una entidad como lo premios Broseta no se tienen que entregar en el Palau cuando se ha hecho durante 26 años". "A mí año pasado me pareció super bien que el premio fuera para Felipe Gonzalez y este año no me parecía bien. Yo no hubiera votado si hubiese sido jurado creo que hay gente que ha hecho muchas más cosas por la concordia, pero eso es una cuestión de la libertad de la entidad", ha zanjado.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha mostrado su preocupación por la imagen de división del Consell por la entrega del Premio de convivencia Manuel Broseta. "Ayer asistimos a un espectáculo lamentable y bochornoso que también afecta a la hipoteca reputacional de la Comunitat Valenciana. Es un galardón para unir y reconocer el prestigio de personas o colectivos que fomentan la concordia y la convivencia, y presenciamos un enfrentamiento de cargos públicos. Nos preocupa esa división", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado que sea motivo de división "que se entregue un galardón de reconocimiento a una entidad en favor de la concordia, la convivencia y el progreso que supuso la Constitución" y que este tema "sea motivo de división en esta Comunitat donde hay un sentimiento mayoritario de querer formar parte de un proyecto común que es España".