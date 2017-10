Teresa Rodríguez y José María González se desmarcan de Anticapitalistas tras dar por proclamada la República catalana

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el alcalde de Cádiz, José María González, ambos pertenecientes a la corriente Anticapitalista integrada en Podemos, se han desmarcado del reconocimiento a la república cantalana a través de un comunicado emitido la tarde de este domingo. Esta sería la primera vez que ambos se desmarcan de un comunicado anticapitalista.

En el texto, aseguran que "siguen apostando por la vía del diálogo y la negociación para acordar un referéndum pactado como salida a esta crisis". Piensan, "como ha expresado Podemos en varias ocasiones, que las salidas unilaterales, que las vías rápidas que no tienen en cuenta a la otra mitad de la sociedad, sean las de unos o las de otros, no van a funcionar". Al tiempo, "condenan con fuerza la represión y el 155 pero no entienden como una solución ignorar al resto de la sociedad catalana que no se incluye entre quienes fueron a votar sí el 1 de octubre".

Anticapitalistas ha emitido un comunicado "ante la situación en Catalunya", en el que argumenta que la proclamación de la independencia se ha producido en un contexto "de amenazas constantes para aplicar el 155", una "salida autoritaria" a un conflicto que, a su juicio, "tiene que tener una salida eminentemente política y democrática". Por ello, Anticapitalistas llama a "rechazar" la aplicación del artículo 155 y a la defensa democrática, pacífica y desobediente de la voluntad del pueblo catalán y su derecho a decidir".

"La nueva República catalana se enfrenta a retos internos que no puede soslayar, en un país en el que un sector importante de la población no se siente representado por el independentismo", prosigue Anticapitalistas, que marca el reto de la integración de los ciudadanos no independentistas como el primero que debe afrontar.