Podemos Andalucía se reúne este jueves con el PSOE andaluz para buscar consenso en la financiación autonómica

Así lo avanzó en rueda de prensa Lizárraga, quien informó de que la formación morada llevará "una batería de propuestas concretas" a este encuentro desde el convencimiento de que "hay que cambiar el motor" y no sólo "tunear" el modelo de financiación.

Tras concretar que ha sido el Gobierno andaluz quien ha convocado este encuentro, la diputada de Podemos enmarcó esta reunión en la "voluntad de llegar a acuerdos" antes del 5 de febrero, plazo límite para que los grupos parlamentarios presenten en el Registro de la Cámara autonómica sus propuestas para el grupo de trabajo de financiación.

Lizárraga señaló que, durante el tiempo que lleva funcionando el grupo de trabajo sobre esta cuestión creado en el Parlamento andaluz, "ha quedado claro" que el sistema de financiación autonómica "se tiene que revisar", y que es un sistema "opaco, complejo, que ha generado insuficiencia total para todas las comunidades y especialmente superinfrafinanciación para Andalucía".

Es un sistema, según añadió la parlamentaria de Podemos, que ha generado "inestabilidad y una profunda brecha entre las comunidades autónomas peor y mejor financiadas", una brecha que "se traslada tanto a la convergencia entre comunidades autónomas como a la mayor deuda que tienen que adquirir las peor financiadas".

Lizárraga señaló que desde Podemos Andalucía tienen "claro que es necesario defender a Andalucía" del "chantaje permanente" que "continuamente" cometen el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "usan la financiación autonómica como una moneda de cambio para aprobar los Presupuestos".

Dado que "el PP no es de fiar, no lo ha sido nunca ni va a ser de fiar más adelante", desde Podemos entienden que "hay que echar" a dicho partido del Palacio de La Moncloa y "conformar un Gobierno progresista que no tenga una agenda recentralizadora y de recortes de autonomía política, tanto en las comunidades autónomas como en los entes locales".

En esa línea, la parlamentaria aseveró que, "hasta que no desalojemos a Rajoy de La Moncloa, no vamos a tener reforma de la financiación autonómica, y las comunidades autónomas vamos a seguir rehenes de los caprichos de Montoro y compañía".

CORRESPONSABILIZA AL PSOE DE LA "INFRAFINANCIACIÓN" ANDALUZA

No obstante, Lizárraga apuntó que "el PSOE es corresponsable de la infrafinanciación de Andalucía", porque aprobó en 2009 el modelo que rige actualmente de financiación autonómica y porque posibilitó con su abstención tanto en el debate de investidura como en la moción de censura que el año pasado presentó Podemos que Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno, según abundó la diputada 'morada', que se ha lamentado de que el PSOE "sólo nos ha dado disgustos".

"Esperamos que con la financiación autonómica no nos dé un disgusto más", expresó Lizárraga, que dejo claro que su grupo tiene "voluntad de llegar a acuerdos" en esta materia, y está trabajando en el grupo creado en el Parlamento "con lealtad, rigor y coherencia", y por eso reclaman "lo mismo que estamos dando y ofreciendo, lealtad y transparencia".

En esa línea, ha advertido de que desde Podemos no van a dar "cheques en blanco", y quieren que se pongan "todas las cartas sobre la mesa", al tiempo que ha dicho que lo que no quieren es que una vez que se den las "propuestas concretas" que el partido morado va a llevar a su reunión de este jueves con el Gobierno andaluz y "haya posibilidades de sacar una posición común para la financiación de Andalucía", la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "adelante las elecciones" autonómicas "y se quede todo en agua de borrajas electoral".

Lizárraga ha subrayado que "el sistema de financiación autonómica es nuestro pacto de convivencia" y "de él depende la garantía de los servicios públicos fundamentales", a la vez que ha apuntado que en la reunión de este jueves espera que "compartamos una base de diagnóstico", porque "aquí falla no solamente el modelo, sino el conjunto del marco fiscal, tanto a nivel tributario como también el sustento que tiene en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en el techo de gasto".

Así, ha indicado que "la solución no es únicamente tunear el sistema de financiación actual, sino cambiar el motor del coche, para que vaya más rápido, tenga estabilidad y no se esté parando cada dos por tres", y ha indicado que si se llega a la convicción de que "la financiación es insuficiente para Andalucía y el resto de comunidades autónomas, tendremos que decir de dónde salen los recursos", y "tienen que salir de una reforma fiscal", aunque "también de mayor deuda", según ha respondido.

De esta manera, ha apuntado que con la "derogación" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "tendríamos otro marco fiscal porque tendríamos una posibilidad de mayor gasto".

Ha afirmado que el "compromiso" de Podemos con Andalucía "es evidente y conocido", y ahora "habrá que ver el del resto de los grupos". Al hilo, ha apostillado que piensan que "el compromiso del PP no va a estar con Andalucía, sino con Madrid, con el Gobierno central", así como creen que Ciudadanos, que está mostrándose como "replicante" del PP, "va a continuar con sus ambigüedades", y el PSOE, con Susana Díaz al frente, "va a tener que elegir con quién estar, si se pone al lado de los servicios públicos fundamentales o no", según ha advertido Lizárraga.