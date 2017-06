Podemos acusa a Bárcenas de proteger al PP y "vivir fuera de la ley" y el extesorero le recuerda a Monedero

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha utilizado al exdirigiente y cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero para defenderse de las acusaciones de la portavoz del partido morado, Irene Montero, durante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de los 'populares', cuando ésta ha afirmado que se había enriquecido "fuera de la ley".

"En todo caso, algo parecido a lo del señor Monedero, con los fondos que obtuvo de Venezuela", ha espetado el exsenador del PP en una de las escasas respuestas que ha ofrecido a la treintena de preguntas que le ha planteado la portavoz de Unidos Podemos, en las que también le ha acusado de proteger al PP con su silencio.

Aunque la tónica general ha sido el silencio, Bárcenas ha querido defenderse reprochando a Montero el caso de Monedero después de que la dirigente 'morada' recordara cómo el extesorero se acogió a la "amnistía fiscal contraria a la ley" del ministro Cristóbal Montero para regularizar "la inmensa fortuna" que había acumulado. "Es decir, viviendo fuera de la ley", ha resumido la portavoz.

Bárcenas, que había admitido minutos antes que su "cuantiosa actividad profesional" le había permitido "tener una situación muy muy desahogada", se ha defendido después comparándose con Monedero y sus trabajos de asesoría para países latinoamericanos como Venezuela, por los que cobró 425.000 euros, y por los que tuvo que presentar una declaración complementaria ante Hacienda.

"Le recuerdo que es usted el compareciente y que no existe ningún procedimiento judicial abierto y que está todo en curso en ese caso. Sin embargo, usted está metido en varios problemas con la justicia, al igual que su partido, que es el primer partido imputado por corrupción de este país", ha respondido Montero.

El rifirrafe se ha producido después de que Montero preguntara a Bárcenas por los 300.000 euros que se habría quedado de la supuesta 'caja b' del PP, afirmación que el extesorero también se ha visto en la necesidad de contestar. "En ningún caso, no me he quedado ni con 300.000 euros ni con anda. Absolutamente con nada", ha aseverado.

"¿Con 0 euros, de la 'caja b' que existió?", ha repreguntado Montero, aprovechando la respuesta de Bárcenas para asumir como confirmada la existencia de esa 'caja b'. "De fondos del partido no me he apropiado de nada", ha matizado Bárcenas.

UNA TREINTENA DE PREGUNTAS

A excepción de este cruce de reproches, y otras cuatro breves intervenciones, además de los "buenos días" iniciales, Bárcenas ha permanecido en silencio ante la treintena de preguntas que la dirigente de Podemos ha ido planteándole, tanto sobre su papel como gerente y después tesorero del PP, como del mecanismo que, según ha denunciado, existía supuestamente en el PP para conseguir donaciones de empresarios a cambio de concesiones públicas, para acudir "dopado a las elecciones".

Montero también se ha interesado en gran parte de esas preguntas por la posible responsabilidad del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y de la secretaria general de los 'populares' y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

"¿Quién o quiénes eran los responsables de elaborar los presupuestos de cada campaña electoral? Querría saber si es posible que los máximos dirigentes del partido no conocieran los presupuestos de campaña disponibles y el contraste con lo que se gastaba", ha preguntado Montero, en una de las pocas preguntas en las sí ha recibido respuesta.

A este respecto, Bárcenas ha asegurado que el tesorero se encargaba de calcular las cantidades y él, como gerente de ayudar en la presentación del presupuesto, en una de las varias ocasiones en las que ha tratado de desvincular al PP de cualquiera acusación de financiación ilegal.

Montero ha achacado esta actitud a la existencia de un "pacto de silencio" entre Bárcenas y el PP. "Puede ser una estrategia judicial legítima pero políticamente supone un verdadero insulto", ha lamentando. "Su estrategia de defensa es mentir e imponer la ley del silencio sobre la financiación ilegal de su partido", ha ahondado.

La portavoz de Unidos Podemos ha recurrido a un refrán castellano para resumir su comportamiento. "Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Su silencio habla más que las palabras y mantiene a los responsables políticos de la financiación ilegal del PP en la impunidad", ha espetado, antes de la lanzar su última pregunta: "¿Además de proteger al PP, su silencio proteger al Gobierno y al presidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy?.