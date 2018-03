Podemos dice que Cañete pudo cobrar hasta 117.000 euros de pensión de la Eurocámara al margen de su sueldo de comisario

La formación morada ha llegado a esta conclusión tras la reunión que ha mantenido esta semana el eurodiputado de Podemos, Xavier Benito, con el servicio de pensiones de la Eurocámara, según ha informado en un comunicado Podemos, que ya instó la semana pasada a la Comisión Europea a hacer público a cuánto asciende la pensión y aclarar por qué no figura en la declaración de intereses de Cañete en la Comisión.

Podemos calcula que Cañete, que asumió la cartera en la Comisión en noviembre de 2014, ha podido cobrar una pensión mensual máxima de 2.930 euros por los años de eurodiputado, entre 1986 y 1999, que sumarían 117.000 euros hasta ahora, además de su salario de comisario.

"El fondo de pensiones privadas de los eurodiputados gestionadas por una SICAV ya salieron a la luz y se cambiaron en 2009. Sin embargo, parece que Cañete sigue sin enterarse", ha denunciado Benito.

Este esquema fue introducido en 1989 y establece que los eurodiputados tienen derecho a una pensión de jubilación desde que cumplen los 63 años. La pensión equivale al 3,5% del salario para cada año de ejercicio de un mandato, pero no debe superar el 70% en total. El coste de estas pensiones se paga con el presupuesto de la UE.

El eurodiputado de la formación 'morada' ha instado a Cañete, "el comisario del PP y el más polémico a nivel europeo por su estrecha relación con casos de corrupción, como el de Aquamed, y de evasión fiscal, como los Papeles de Panamá", a dar "la cara" y decir "la verdad".

Benito ha instado a Cañete a renunciar a la pensión "por decencia" y devolver lo recibido "hasta ahora mientras cobra 20.000 euros al mes como comisario" tras recordarle que en España las personas mayores "están saliendo a la calle por el futuro de sus pensiones", con las que, además, "en muchos casos difícilmente llegan a fin de mes".

LOS VERDES PIDEN INVESTIGACIÓN

El grupo de los Verdes ya reclamó la semana pasada a Cañete que renuncie a cobrar la pensión porque "no es ético ni razonable" y también criticó que "no figura en la declaración de intereses del comisario" a través de un comunicado conjunto la presidenta del grupo ecologista, Ska Keller, y el eurodiputado español de Catalunya en Comú Ernest Urtasun, en el que recordaron que el esquema de pensiones ya no está vigente para los eurodiputados elegidos "a partir de 2009".

Y este jueves, el gurpo de los Verdes ha reclamado en el Parlamento Europeo abrir una investigación la comisión de Control Presupuestario de la institución comunitaria sobre el nombramiento del alemán Martin Selmayr como nuevo secretario general de la Comisión Europea.

Pero también han reclamado esclarecer la polémica reunión que mantuvieron en un hotel en Bruselas el expresidente de la Comisión Europea que hoy trabaja en Goldman Sachs, Jose Manuel Durao Barroso y el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, o la pensión de Cañete.

BRUSELAS DARÁ TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA

"No tenemos nada que esconder ni sobre un caso ni otro", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winsterstein, asegurando que darán "toda la información" a "todo el mundo que la pida", incluido la Eurocámara.

El Ejecutivo comunitario ha venido cerrando filas toda la semana con el nuevo secretario general de la Comisión Europea y ex jefe de gabinete del presidente, Jean-Claude Juncker, asegurando que su nombramiento ha respetado los procedimientos.

El propio Juncker también ha defendido públicamente a Katainen tras su encuentro reciente en un hotel con Barroso, asegurando además que su predecesor "no es un gánster".