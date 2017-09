El líder de Podemos Castilla-La Mancha condena "vía represiva" contra Cataluña y pide diálogo

El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha y líder de Podemos en su comunidad, José García Molina, ha condenado hoy "la vía intervencionista y represiva emprendida por el Gobierno del PP contra Cataluña" y se ha mostrado partidario del "diálogo" y del "derecho a decidir" de los catalanes.

García Molina, que se ha reunido esta tarde con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras (ERC), en la sede de la consellería de Economía, ha querido dejar claro, ante las críticas que el PP ha dirigido contra él por reunirse con el Ejecutivo catalán, que su visita no la ha realizado en calidad de vicepresidente, sino "a título personal" y como representante de Podemos.

"Vivimos un tiempo intenso y de gran complejidad política", ha reconocido en una rueda de prensa García Molina, en relación con los acontecimientos que tienen lugar en Cataluña tras la convocatoria del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En este contexto, ha explicado, "el papel de la política es dialogar, aunque sea con alguien distinto a ti, ya que si bien es cierto que no tenemos la misma hoja de ruta con Junqueras, sí que compartimos algunas ideas".

"Compartimos, por ejemplo, -ha precisado- la necesidad de encontrar vías de entendimiento, pero siempre teniendo presente que deben ser expresadas por la ciudadanía".

García Molina se ha mostrado muy rotundo al afirmar: "No podemos defender ni excusar de ninguna forma la vía intervencionista y represiva emprendida por el Gobierno del PP contra Cataluña".

"No puedo entender -ha dicho- que en 2017 se detenga a altos cargos de un gobierno democrático, que se registren medios de comunicación y que haya una política absolutamente intervencionista en lugar de sentarse a negociar e intentar solucionar un conflicto que, a todas luces, es político, pese a que el PP intente judicializar todo aquello que no puede controlar".

El líder regional de Podemos ha recordado a Junqueras que, si bien él es partidario del derecho a decidir, "no soy independentista, no deseo la independencia de Cataluña y me encantaría que hubiera fórmulas negociadas que permitan ampliar el derecho a decidir pero que también nos permitan estar juntos".