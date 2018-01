Podemos insiste en que aún no hay "normalidad" en Cataluña para sumarse a la Comisión Territorial del Congreso

El grupo de Unidos Podemos no quiso incorporarse a esta comisión parlamentaria impulsada por el PSOE y justificó su decisión en la aplicación del artículo 155 de Cataluña y las detenciones de dirigentes independentistas llevadas a cabo a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En rueda de prensa en la sede de Podemos, Echenique ha admitido que hoy, algo más de un mes después de constituirse la comisión, las condiciones en Cataluña "han mejorado un poco", pero cree que siguen siendo "de excepcionalidad" y que, mientras eso no cambie, su formación seguirá al margen de estos trabajos parlamentarios.

"Parece evidente que la situación sigue siendo de excepcionalidad democrática, sigue habiendo líderes políticos en prisión sin haber cometido ningún delito violento, el candidato de Junts per Catalunya (Carles Puigdemont) sigue estando en otro país, y no se ha retirado el artículo 155, que parece estar en un compás de espera", ha relatado.

"EXCEPCIONALIDAD DEMOCRÁTICA"

A su juicio, mientras esta "situación de excepcionalidad democrática en Cataluña siga estando vigente, no parece que se den las condiciones para debatir de una manera constructiva y sensata sobre el modelo territorial". "Cuando se den, y se vuelva a la normalidad, no haya encarceladas personas pacíficas votadas por millones de personas, cuando el 155 se retire o deje de estar vigente, no tenemos problema de debatir de ese tema y lo que haga falta", ha añadido.

A diferencia de Podemos, su socio electoral valenciano, la coalición Compromís, sí que está presente en la Comisión Territorial y este miércoles ha participado en la primera jornada de comparecencias, donde ha escuchado las intervenciones de los tres 'padres' de la Constitución que aún viven.