Podemos Cataluña llamará a participar en la consulta del 1-O, en contra del criterio de la dirección estatal

Tanto el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como los principales dirigentes 'morados', han manifestado en reiteradas ocasiones que aunque entienden que la consulta que prepara la Genetalitat es una "movilizción política legítima", se trata también de una iniciativa "unilateral" que no soluciona el conflicto territorial en Cataluña porque no tiene garantías no tendrá ningún efecto, al no ser vinculante.

Por ello, han negado su apoyo a la hoja de ruta del presidente catalán, Carles Puigdemont, y han defendido la necesidad de impulsar en su lugar un referéndum pactado entre la Generalitat y el Gobierno estatal, como única vía para poder ejercer de forma real el derecho a decidir.

ECHENIQUE NIEGA "GARANTÍAS" PARA PARTICIPAR

En esta línea, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha reafirmado este mismo viernes esta postura y ha añadido que, si él fuera catalán, no participaría en el referéndum del 1 de Octubre al ser "una consulta sin garantías que no sirve para ejercer el derecho a decidir".

En una entrevista en Los desayunos de TVE recogida por Europa Press, el dirigente estatal de Podemos ha recordado que su partido propone un "referéndum pactado como única manera de que Cataluña no se vaya de España", y ha insistido en que la hoja de ruta del presidente catalán, Carles Puigdemont, "no sirve".

Aún así, la dirección catalana de Podemos, con Fachin al frente, ha decidido participar activamente en la consulta. "Pese al desacuerdo en las formas, contenido, contradicciones y falta de garantías jurídicas y reconocimiento internacional, Podem hace una llamada al espíritu del 15M para fomentar la participación y votación el 1-O como elemento de protesta contra el autoritarismo e inmovilismo del Gobierno del PP", defiende Podem.

PODEMOS NO PEDIRÁ EL VOTO NI PARA EL 'SÍ' NI PARA EL 'NO'

La campaña que hará Podem no será ni por el 'sí' ni por el 'no': "Ponemos el foco en la participación que será el punto de choque entre los que niegan la capacidad de participación y la defienden".

"No pediremos el voto por el 'sí' porque no somos una fuerza independentista y no entra en nuestro universo pedir el voto para el 'sí", ha asegurado Fachin, que ha explicado que quieren reivindicar el debate ciudadano y apostar por la participación, del mismo modo que hicieron en el proceso participativo del 9N.

"Una participación masiva por el 'sí' o por el 'no' dejará en evidencia al Gobierno del PP. Si un pueblo se manifiesta masivamente, entendemos que es el mejor mensaje que podemos dar", ha explicado Fachin.

La decisión de Podem llega en la víspera de la reunión de la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú, que decidirá en Terrassa (Barcelona) de qué modo participan en el referéndum que el Govern planea celebrar el 1 de octubre.

La contradicción con la postura de la dirección estatal no es la única polémica que rodea este viernes a Podem, ya que Fachín ha anunciado este mismo viernes el cese de su secretario Político, el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot Joan Giner.