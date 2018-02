Podemos y Ciudadanos acuerdan colaborar sin líneas rojas para reformar este año la ley electoral

Los portavoces parlamentarios de Unidos Podemos, Irene Montero, y de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, han acordado este jueves abrir "una vía de coordinación permanente" para conseguir este año la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) sin necesidad de tocar la Constitución.

En la que ha sido la primera reunión que han mantenido estas dos formaciones en la Cámara Baja para impulsar la reforma del sistema electoral, los respectivos portavoces han constatado la gran "sintonía" que existe entre ellos en este asunto, y se han mostrado dispuestos a trabajar sin líneas rojas y a salvar las posibles diferencias que puedan ir surgiendo en torno a medidas concretas, si eso ayuda a lograr el principal objetivo: aumentar la proporcionalidad.

"Con la sintonía que hemos encontrado hoy, me da la sensación de que los trabajos irán más rápido que lentos para que a lo largo de 2018 podamos votar en la Cámara una reforma de la ley electoral", ha asegurado Montero en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión que ha mantenido con Girauta, como primera toma de contacto para iniciar esta colaboración. "La música de estos instrumentos es buena", ha apreciado el dirigente del partido 'naranja'.

Ambos portavoces han confirmado que existe total coincidencia en la necesidad de hacer más proporcional la ley electoral --aunque no han entrado al detalle sobre fórmulas--, y también en la derogación del voto rogado, la obligación de celebrar debates electorales en campaña, y la fijación de un 'mailing' único de papeletas, para ahorras gastos.

DISPUESTOS A ESTUDIAR TODAS LAS PROPUESTAS

En cuanto al resto de propuestas concretas que Podemos y Ciudadanos se han intercambiado en la reunión de este jueves, tanto Montero como Girauta se han comprometido a estudiarlas. Es el caso de la medida defendida por el partido morado de bajar la edad mínima para votar hasta los 16 años, o la del partido naranja, de prohibir que los prófugos de la justicia no puedan presentarse a unas elecciones.

"Nos la han trasladado y vamos a estudiar esa propuesta", ha asegurado Montero respecto a la citada propuesta sobre los prófugos. Eso sí, ha aprovechado para matizar que la cuestión "sustancial del acuerdo" que están construyendo con Ciudadanos no es esta sino el "eje central" que ambos defienden, y que pasa por aumentar la proporcionalidad para que el Congreso "se parezca más a España".

"Estudiaremos con detenimiento todas las propuestas", ha aseverado Girado sobre la idea de Unidos Podemos de rebajar dos años la edad electoral, apuntando que lo prioritario es que "por primer vez" existe "voluntad política" entre ambos partidos para corregir la "intolerable" falta de proporcionalidad del vigente sistema electoral o lo que es lo mismo "las reglas del juego" democrático. "Esto antes no pasaba", ha apostillado.

En el caso de que Ciudadanos acabe no aceptado esta u otra de las propuestas concretas planteadas por Podemos, Montero ha asegurado que ellos no van a fijar líneas rojas que puedan condicionar un posible acuerdo. "No nos va a importar si alguna propuesta tiene que ser repensada, mientras que sirva para llegar a un acuerdo", ha enfatizado.

RAZONABLEMENTE OPTIMISTAS

"Soy razonablemente optimista" en que esa reforma es "posible" y que se convierta en realidad antes de que finalice 2018, sobre todo, ha insistido Girauta, porque ambas formaciones comparten un mismo objetivo central.

Tanto una como otro han explicado además que se han marcado como objetivo sumar otras fuerzas, principalmente al PSOE, con quien el partido de Albert Rivera ya ha fijado una reunión para la próxima semana. Los 'naranjas', según ha comentado su portavoz, también tienen previsto hablar posteriormente con el PP.

"Si el PSOE prefiere reunirse primero con Ciudadanos, para nosotros está bien. Las propuestas que tenemos están encima de la mesa. Las pueden estudiar todos. Lo que queremos es que el PSOE se sumen", ha asegurado Montero, tras destacar que con los socialistas, es posible lograr la mayoría parlamentaria suficiente para reformar la LOREG sin necesidad de convencer al PP.

En esta misma línea, el portavoz de Ciudadanos ha apuntado que espera que el PSOE se sume al acuerdo. Según ha explicado, si dos partidos tan antagónicos como Podemos y Ciudadanos se pueden poner de acuerdo en torno a este asunto, "¿por qué no se van a unir otras formaciones?", ha planteado Girauta, quien ve factible una futura reunión 'a tres'.

"SINTONÍA TOTAL"

Además de tratar de sumar a otras fuerzas, Podemos y Ciudadanos han acordado abrir una vía de coordinación permanente entre sus respectivos equipos técnicos, para avanzar en sus trabajos y analizar al detalle las propuestas. "El diálogo va a ser fluido", ha asegurado la dirigente del partido 'morado'. "Y permanente", ha apostillado su homólogo 'naranja'.

"Ahora viene el momento en que los equipos tienen que concretar. Vamos a estudiarlo todo. No ha habido rechazo a ninguna de las propuestas hechas por el otro. Hay una sintonía total. Nosotras queremos que esto salga adelante, es un cambio sustancial. Cambiar las reglas del juego para que sean mas justas es importante y lo que nos importa es que se consigan objetivos políticos", ha resumido Montero.