Podemos carga contra Ciudadanos por no apoyar la huelga feminista del 8M: "Se lanzan a buscar el voto machista"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y otros dirigentes del partido han cargado este jueves duramente contra Ciudadanos por su decisión de no participar en la Huelga Feminista convocada para el Día Internacional de la Mujer por organizaciones del Movimiento Feminista, y han acusado al partido naranja de haberse lanzado "a buscar el voto machista".

"En España hay machismo y los machistas votan. Este es el sencillo análisis que ha provocado que Ciudadanos se lance a buscar el voto machista. Ya buscó el voto de extrema derecha a raíz del conflicto catalán, así que tampoco debería sorprendernos", ha asegurado el responsable de Organización de Podemos en un mensaje difundido en Twitter, recogido por Europa Press.

Echenique ha reaccionado así a las últimas declaraciones realizadas sobre este tema por la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en las que argumenta que su formación no participará en la Huelga Feminista del 8 de marzo porque creen que "se mezclan cuestiones ideológicas".

"Se habla de luchar contra el capitalismo y el libre mercado. Me parece un error, y lo digo como mujer que lucha cada día por la igualdad. Respetamos esta huelga, solo faltaría que no la respetáramos, pero consideramos que no es la mejor opción mezclar una reivindicación que es de todos, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, con cuestiones ideológicas", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

A juicio de Arrimadas, la mejor manera de luchar por la igualdad "real y efectiva" entre hombres y mujeres es seguir trabajando en las instituciones para conseguir "mejoras", como el aumento del permiso de paternidad.

"Vamos a seguir luchando por la igualdad pero la mejor manera de hacerlo no es hacer una huelga en la que se reivindican otras cuestiones ideológicas que no son mayoritarias, como sí que creemos que es la igualdad, sino desde las instituciones y consiguiendo cambios", ha enfatizado.

"TEMEN AL FEMINISMO"

No obstante, Podemos no ha tomado por buenas estas razones, y los principales dirigentes del partido morado se han lanzado a las redes sociales a cargar contra Ciudadanos por su negativa a tomar parte en esta movilización.

"Efectivamente, la huelga del 8M tiene ideas, aunque no es cierto que las esconda. Se llama feminismo. Poner la vida en el centro. Dejar claro que si nosotras paramos, para el mundo. Apoyo y compañía a las compañeras que organizan el 8M", ha reivindicado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero.

En la misma línea que Montero y Echenique, la secretaria de Plurinacionalidad de Podemos, Meri Pita, ha denunciado que "algunos partidos solo se apuntan a una causa si les renta políticamente". "Por eso temen al feminismo, que más que una ideología es una forma de vida que defiende la igualdad real y el derecho a la diversidad. Arriba las que luchan el 8M y siempre", ha señalado.

"Ciudadanos apoya la huelga feminista siempre y cuando no haya huelga ni feminismo", ha asegurado, en tono irónico, el secretario general del partido morado en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ.

"Tiene razón Inés Arrimadas: el feminismo plantea cuestiones ideológicas. En concreto plantea que todos los seres humanos deben ser libres e iguales. En Podemos no tenemos dudas: el 8 de marzo, con la lucha de las mujeres por un mundo mejor", ha afirmado a su vez el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado, Ramón Espinar.