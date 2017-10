Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu embisten contra Casado por apuntar que Puigdemont podría acabar como Companys

Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu han cargado este lunes contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, por insinuar que Carles Puigdemont podría acabar como Lluís Companys el que fuera presidente de la Generalitat entre diciembre de 1933 y octubre de 1934, si acaba proclamando la independencia de Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Dirección del PP, Casado ha advertido a los independentistas de que pueden acabar como el expresidente catalán Lluis Companys si siguen adelante con la vía unilateral.

"La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", ha enfatizado, refiriéndose al encarcelamiento de Companys ordenado por el Gobierno de la II República, y no a su ejecución por parte del régimen franquista, que ocurrió años después.

"SON PIRÓMANOS", DICE ERREJÓN

Sin embargo, las reacciones a estas palabras de Casado en las redes sociales no se han hecho esperar. El primero en atacarle ha sido el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que le ha llamado "miserable". Posteriormente, su compañero y portavoz parlamentario de los independentistas catalanes, Joan Tardà, ha escrito: "Sí, Pablo Casado, sabemos cómo acabó nuestro president Companys, fusilado por el Ejército. ¿Te hace feliz recordarlo a nuestro pueblo indefenso?.

Y, tras ellos, ha hecho lo propio el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien tras recordar que Companys fue torturado y fusilado, ha señalado que el vicesecretario de Comunicación del PP "o es un ignorante o es un provocador irresponsable".

Pero Iglesias no ha sido el único que ha criticado las palabras de Casado. Su portavoz en el Congreso, Irene Montero, considera que por unas declaraciones que considera "guerracivilistas", el dirigente 'popular' debería "pedir disculpas o dejar su escaño". "¡Qué vergüenza! ¡Qué mezquindad!", ha señalado.

"Casado debe rectificar esta barbaridad irresponsable de inmediato o dimitir. Son pirómanos", ha comentado, por su parte, su antecesor en el cargo y actualmente secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón.

De su lado, desde En Marea el diputado Antón Gómez-Reino ha señalado que el PP ha pedido a Casado que "aclare sus palabras" o bien "dimita" y su compañera, Yolanda Díaz, ha censurado que el responsable del PP esté "una vez más" haciendo gala de su "violencia" y "defensa del franquismo". "Rectificación ya", ha clamado.

EL PDECAT PIDE QUE SE DISCULPE

Desde el PDeCAT su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, también ha exigido a Casado que se disculpe "de manera inmediata" y que el PP lo "desautorice" por unas palabras que juzga "inadmisibles".

En la misma línea, su compañero de escaño Sergi Miquel ha apuntado que comparar el fin de Companys con el de Puigdemont implica también comparar el Gobierno del PP con el de Franco. "Eres un miserable Pablo Casado", ha apostillado.

De "repugnante" ha tachado el diputado de Compromís Ignasi Candela la actitud de Casado, mientras que el senador de EH Bildu Jon Iñarritu se ha preguntado si éstas son "una insinuación, una amenaza de muerte o una apología del franquismo". "Reconozco que es de lo más nauseabundo que he escuchado al PP sobre Cataluña", ha comentado.