Podemos Euskadi dice que ETA tiene que disolverse "porque no es un agente en la construcción de la paz y la convivencia"

El secretario de Organización de Podemos Euskadi y portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha afirmado que, tras su desarme, ETA tiene que disolverse "porque no es un agente en la construcción de la paz y la convivencia".

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha asegurado que no caerán "en la batalla" del "relato de la guerra" que pretenden algunos para explicar la historia de violencia que ha vivido Euskadi, o el de "vencedores o vencidos" que propugnan otros. Por ello, ha abogado por llegar a "un relato compartido", y cree que "el camino de la convivencia" no es "ajustar cuentas el uno al otro".

Lander Martínez ha señalado que "es inevitable y necesaria" la disolución de ETA porque "es la demanda de la sociedad vasca desde hace muchísimo tiempo". "Ya sólo le quedaba el papel de devolver las armas. Lo ha cumplido y ahora tiene que disolverse porque no es un agente en la construcción de la paz y la convivencia".

A su juicio, a partir de este momento, "la gestión política que haya que hacer del conflicto que ha habido aquí, la tienen que hacer los partidos políticos y la sociedad civil".

El representante de Elkarrekin Podemos ha afirmado que, en la actualidad, "el eje prioritario es la construcción de una convivencia duradera" con el desarrollo "de un relato común y compartido". "Hay que superar ese marco en el que estamos de la batalla del relato, en el cada partido político intenta imponer el suyo sobre el de los demás, porque unos quieren un relato de vencedores y vencidos, y otros quieren un relato de una guerra", ha apuntado.

Asimismo, cree que hay "consecuencias de toda la terrible violencia que ha sufrido euskadi que tienen que ser reparadas", como son las "víctimas de todo tipo, que requieren justicia, memoria y verdad". También ha subrayado el tema de los presos, que "no va ligada al desarme ni a la disolución de ETA", sino que se trata de "legalidad y derechos fundamentales".

"La reclamación del acercamiento de los presos a las cárceles cercanas a sus lugares de nacimiento o convivencia familiar la seguiremos haciendo, independientemente de los pasos que vaya dando ETA o que vayan dando los partidos o la sociedad civil, porque es una cuestión humanitaria y de derechos", ha asegurado.

DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA

Lander Martínez ha abogado por que haya "una ética colectiva, un reconocimiento del daño causado y la deslegitimación total de la violencia". "No podemos garantizar que no va a ver una repetición de cualquier acto de violento, si no se implanta en esta sociedad una deslegitimación total de cualquiera de los actos violentos que han sucedido en esta sociedad", ha insistido.

Por ello, cree que "hay que dejar claro que la violencia no es un medio para conseguir objetivos políticos, que matar estuvo mal siempre y hay que deslegitimar todo tipo de actos violentos".

En su opinión, "quien principalmente tiene que reconocer el daño causado es ETA, que es quien lo ha causado, y la izquierda abertzale tendrá que plantearse cuáles son los pasos que tiene que dar y tiene que hacer una autocrítica".

"Nosotros no estamos para ajustar las cuentas de la izquierda abertzale, los partidos políticos no deberíamos iniciar un camino de construcción de convivencia ajustándonos las cuentas unos a otros, ha indicado.

No obstante, ha insistido en que la izquierda abertzale tiene que hacer una reflexión porque las víctimas "necesitan reparación". Además, cree "prioritario que se esclarezcan los más de 300 casos" de asesinatos de ETA que quedan por resolver. "Lo ideal sería que ETA reconociera el daño causado porque ha matado y ha provocado las víctimas", ha apuntado.

También considera que los presos tienen que "reconocer el daño causado", aunque no debe ser "condición" para proceder a su acercamiento, algo que "se tiene que dar de manera incondicional".