Podemos Euskadi cree que no hay "ningún cambio de rumbo" en el PP y que es "una fantasía" del PNV para apoyar los PGE

El responsable de Política de Podemos Euskadi y diputado de Unidos Podemos, Eduardo Maura, cree que no hay "ningún cambio de rumbo" en el PP, y que es "una fantasía" del PNV que los populares hayan modificado su "talante" con el fin de poder apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Además, ha destacado que el Partido Popular "no se ha movido ni un ápice" en cuestiones esenciales para Euskadi como son las políticas sociales, el modelo territorial, las competencias o el autogobierno.

En declaraciones a Europa Press, Maura ha manifestado que "una parte fundamental de las negociaciones" entre el PNV y el PP "se han llevado a cabo de manera secreta", aunque "ahora ya menos", y ha señalado que habrá que esperar a ver cómo concluyen estas conversaciones.

"Por ahora tenemos la convergencia de ambos en torno al techo de gasto, que es un punto de partida interesante para sus negociaciones, pero que creemos que es perjudicial para la ciudadanía en su conjunto, y muy en particular para la ciudadanía vasca", ha apuntado.

En este sentido, ha mostrado su temor de que el apoyo de los jeltzales al techo de gasto y "el planteamiento que hace el PNV, en absoluto tenga que ver con defender los intereses de la ciudadanía vasca, sino con defender los intereses particulares" del partido dirigido por Andoni Ortuzar.

"A mi me preocupa que nos quieran decir, a estas alturas, que todo lo que conviene al PNV le conviene a la ciudadanía vasca porque ya sabemos, por otros casos, que no es así. Yo solo espero que las fuerzas políticas vascas hagamos lo mejor para la ciudadanía y no lo mejor para nuestros intereses partidistas", ha destacado.

A su juicio, los jeltzales buscan en estas negociaciones con el PP lo que es "un clásico ya de la política vasca y estatal, que es el intercambio de cromos" de forma que se aplica la fórmula de "tú me apoyas en un sitio y yo te apoyo en el otro" con el fin de "hacerse la vida más fácil en Gasteiz".

"Pero yo no creo que esa manera de funcionar haya sido productiva en el pasado, y no creo que vaya a serlo ahora. Históricamente, creo que el PNV ha sido especialista en convencer a mucha gente de que lo que le convenía al PNV le convenía a la ciudadanía vasca", ha indicado.

En este sentido, se ha preguntado "qué gana la ciudadanía vasca con unos Presupuestos como los que plantea el PP, cuáles son las ventajas que obtiene". "Se habla de retirar algunos de los recursos, pero creo que eso va mucho más allá de la negociación política, es una cuestión de elemental separación de poderes", ha indicado.

Eduardo Maura ha afirmado que "es obvio que el Gobierno central está recurriendo leyes vascas y no debería estar haciéndolo". "Pero yo creo que hay maneras mejores de denunciar eso, de hacerlo público y de hacer rectificar al PP, que pactando con él en los despachos para que 'tu me apoyes aquí, yo te apoye allí', y así lleguen a una componenda", ha dicho.

APOYO A LOS PGE

A su juicio, el cambio de talante del PP que el PNV ha afirmado que detecta "forma parte del relato" que la formación jeltzale "se cuenta a sí misma y quiere contar a los demás para justificar poco a poco la decisión que han adoptado de antemano, que es la de pactar y apoyar los Presupuestos de una manera u otra".

En este sentido, ha subrayado que él no ha visto "ningún cambio de rumbo ni ningún cambio de actitud sustancial hacia los problemas específicos de Euskadi en el Gobierno de Mariano Rajoy".

"De hecho, en las cuestiones que afectan a la ciudadanía vasca más directamente, que son las que tienen que ver con política social, con modelo territorial, con competencias y autogobierno, no se ha movido un ápice. Entiendo que lo que el PNV está contando se lo cuenta a sí mismo para convencerse de que es útil lo que esta haciendo, pero tengo serias dudas de que en este caso lo sea", ha concluido.