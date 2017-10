Podemos ve los escraches a Guardia Civil como "ejercicio de participación democrática avalado por la Justicia"

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, ha afirmado este martes que los escraches a Policía y Guardia Civil constituyen "un ejercicio de participación democrática que está avalado por la Justicia".

Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha dicho que "habrá a quien le gusten y a quien no le gusten", pero "es una forma de manifestarse la libertad de expresión, un ejercicio de participación democrática avalado por la Justicia".

"El PP trató de ilegalizar esta práctica y no se consiguió porque la Justicia dijo que es una manifestación, una forma de ejercer el libre derecho de protesta, el libre derecho de manifestación", ha agregado.

A su juicio, "hay que entender que el pueblo catalán en este momento es un pueblo profundamente herido que ha sido atacado en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Ha habido un uso absolutamente desproporcionado y desmedido de la fuerza y esto no lo decimos solo nosotros", ha señalado.

En esta línea, se ha referido a la dimisión, "como gesto de protesta por la violencia", del director artístico de los Teatros del Canal, Álex Rigola, de quien ha señalado que ni siquiera apoyaba el referéndum y a quien ha enviado un "afectuoso saludo" por su "valentía".

Ruiz Huerta ha recalcado que los catalanes "han sufrido unas violaciones de los Derechos Humanos absolutamente intolerables y hay que comprender que en estos días están tratando de sobreponerse a una situación tan dura y tan difícil, en una ciudad que esta prácticamente sitiada, Barcelona, por la ocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando la actitud de los catalanes ha sido y es en todo momento pacífica".

"Soy comprensiva con esta situación y lo que espero es que el Estado esté a la altura de las circunstancias", ha agregado Ruiz Huerta, quien ha abogado por que, como ha exigido el Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "se investigue la violencia ejercida", así como "los casos de abusos sexuales".

CONDENA LA ACTUACIÓN DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

Ruiz Huerta ha condenado la violencia ejercida que se ha ejercido "contra la población catalana que lo único que estaba haciendo era participar en una movilización de corte pacifico, exigiendo a gritos su derecho a votar, a celebrar un referéndum".

"Absoluta condena a la violencia ejercida contra estas personas, mi apoyo, mi solidaridad, mi cariño con los catalanes y con las instituciones de Cataluña que entiendo que en este momento están pasando por un momento muy difícil, muy especialmente al Ayuntamiento hermano de Barcelona y a la alcaldesa Ada Colau, a la que vi muy afectada", ha manifestado.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha afirmado que le parece "lamentable" que "cuando los escraches son a los otros a Podemos le parezcan bien y cuando son con ellos lloriqueen y pidan ayuda", y ha recordado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, llamó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "lloriqueando a pedirle ayuda" desde Zaragoza al ser increpado por un grupo de extrema derecha.

"Podemos nunca está con el Estado de Derecho" ni con el "cumplimiento de las leyes" sino que "siempre está del otro lado", ha afirmado Ossorio, quien ha manifestado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Tribunales y al Gobierno central, "a todos los que defienden la ley".

PSOE LLAMA AL DIÁLOGO

Por su parte, el portavoz de Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha manifestado que tiene "muchas sospechas de los que tienen muy claro lo que hay que hacer" en una situación política "muy difícil", en la que ha llamado a "trabajar muy juntos, buscar el acuerdo, el diálogo, la negociación".

"Si es tarde para el diálogo y el acuerdo, es tarde para la política, para la convivencia, para la sociedad", ha señalado, para agregar que "tiene que seguir siendo imprescindible", porque "las alternativas suelen ser muy inquietantes".

Por otro lado, ha afirmado que "estos días han sido tristes para todos" y que "cuando se emplea la violencia es que ha habido algún fracaso", al tiempo que ha señalado que "el Gobierno ha dado imagen de impotencia para impedir el cumplimiento de algunas ilegalidades".

"Nosotros no tenemos nada que objetar, respetamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por supuesto, pero ellos también cumplen órdenes y estas nos han gustado menos", ha agregado, para aclarar que su discurso no va en contra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sino "contra quienes han previsto esto, como se ve, no de un modo adecuado".

Tras recalcar que "la alternativa al diálogo siempre adopta una forma más o menos sofisticada de violencia", ha manifestado la inquietud de los socialistas por el hecho de que "el problema no es ya solo político, sino que es un problema social" y "de convivencia", por lo que ha instado a hacer propuestas desde la política que afronten este problema y llamar a la convivencia.

Desde Ciudadanos, el portavoz parlamentario Ignacio Aguado ha manifestado su "preocupación" por la situación en Cataluña, de la que ha responsabilizado exclusivamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "rodeado de un equipo de golpistas que intentan saltarse, y lo están consiguiendo, la ley en Cataluña" y que "están tensando innecesariamente la convivencia en Cataluña".

Tras manifestar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal y a las autoridades que están velando por el orden constitucional y la convivencia, ha calificado de "fracaso" el intento del Gobierno central de devolver la legalidad a la comunidad autónoma de Cataluña.

"Vimos imágenes que no queríamos ver, gente introduciendo papeletas en las urnas, cargas policiales que a todo el mundo le desagradan", ha agregado, para exigir explicaciones a Rajoy.