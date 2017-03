Podemos, IU y Equo aceleran la consolidación de Unidos Podemos ante las municipales y autonómicas tras Vistalegre 2

"Unidos Podemos ha venido para quedarse, será una fuerza política esencial", afirmaba el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras el 26J. "Unidos Podemos de momento no es un movimiento político y social, pero tiene que aspirar a ello", sostenía en un entrevista en eldiario.es el coordinador federal de IU, Alberto Garzón.

Y, después de la clarificación política producida en Vistalegre 2, tanto Podemos como IU han empezado a moverse para mejorar la colaboración parlamentaria dentro del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea y, también, para ir preparando candidaturas de confluencia y unidad popular ante las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Este este viernes se ha producido la primera reunión preparatoria entre las direcciones de Podemos, IU y Equo en la sede del partido de Pablo Iglesias. "Nuestra hoja de ruta es construir un espacio político de cambio y esto coincide con lo que piensan otras fuerzas y las candidaturas de unidad popular, veremos en todo caso qué ocurre", ha manifestado el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, tras la reunión.

A la reunión, sin embargo, no ha acudido Íñigo Errejón, candidato de Podemos para disputar las primarias de la candidatura. Sol Sánchez, coportavoz de IU Madrid, ha afirmado: "No tenemos de momento espacios ni listas. Hemos decidido iniciar un proceso. Lo que hay es que tendrá su proceso interno, su candidato, y luego se definirán otros en un posible espacio de confluencia. IU tendrá su proceso interno, al igual que Podemos y Equo, cada uno definido por la forma de proceder de cada organización".

La nueva dirección de Podemos alumbrada en Vistalegre 2, también, se ha marcado como objetivo un funcionamiento "más colegiado" en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea. Así, la nueva portavoz, Irene Montero; la portavoz adjunta, Ione Belarra; y el secretario general del grupo, Txema Guijarro; abordan una de las principales quejas de sus socios parlamentarios (Izquierda Unida, En Comú y En Marea): "Mayor participación en la toma de decisión de las cosas que afectan al grupo".

"El funcionamiento de negociaciones bilaterales no es bueno", explican fuentes del grupo, "porque nunca sabes lo que de verdad han hablado con el resto de actores y abona los malentendidos y los teléfonos escacharrados. Todos participamos de la constitución del grupo, todos tenemos opinión y hemos de poder ejercerla. Hay un método en el que Podemos ha estado decidiendo por los demás con el que no estamos de acuerdo".

Apuesta por Unidos Podemos

"Creo que es histórico que seamos la fuerza política capaz de articular a muchos otros sectores políticos, incluidas las izquierdas históricas catalana y española", argumentaba Iglesias en una entrevista en eldiario.es: "Yo estoy muy satisfecho como secretario general de haber conseguido eso. Me satisface que todos los sectores políticos que comparten una base programática de justicia social estemos en los mismo. Cuando haga cuentas con mi propio pasado será una de las cosas que me harán estar enormemente satisfecho. No ha sido fácil para mí, y a veces he sido muy duro, pero a mí siempre me ha dolido la izquierda porque vengo de ahí. Y todo ese dolor, esa crítica a estrategias erróneas, que haya podido al final cristalizar en que la izquierda se renueve y estemos todos en el mismo espacio político estratégico, es algo que me satisface mucho. Es hora de ver si ese barco sigue navegando bien y si funciona".

En ese sentido, también se expresaba Garzón, cuya elección como coordinador federal de IU fue acompañaba en junio pasado de la apuesta por la construcción de un nuevo movimiento político y social con otros actores, como Podemos y las confluencias: "Unidos Podemos de momento no es un movimiento político y social, pero tiene que aspirar a ello. Unidos Podemos es una alianza electoral, de momento. Pero Unidos Podemos sí tiene los ingredientes para ser el germen de un movimiento político y social. No me voy a entretener en las discusiones jurídicas o de nombre. Creo que ese espacio heterogéneo y plural que representa a las diferentes izquierdas rupturistas de nuestro país debe caminar más allá del Parlamento. Debe participar en la calle no solo con una actitud pasiva de acompañar los procesos del conflicto social, como pasó con el CIE, sino ser parte. Hay que estar involucrado, que la gente sienta que ese es el instrumento. Ahora mismo la gente que vota a Unidos Podemos cree que somos el instrumento para transformar las leyes. Yo quiero que la gente sepa que Unidos Podemos es el instrumento para mejorar su vida cotidiana sin esperar cuatro años".