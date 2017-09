Podemos: Intervenir las cuentas catalanas sería como aplicar el artículo 155

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado hoy que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "toca el dinero de la Generalitat", sería como aplicar el artículo 155 de la Constitución de manera "encubierta" y que intervenir las cuentas de Cataluña no resolverá el conflicto.

Echenique ha hecho estas declaraciones en Antena 3 después de que ayer Montoro advirtiera por carta al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de que si no remite la información que se le exige sobre los gastos de la Generalitat, adoptaría las medidas necesarias para que se cumpliera con la legislación.

Ha dicho que el primer paso para llegar a una solución en Cataluña es echar a Mariano Rajoy del Gobierno porque, a su juicio, es "la causa" de lo que está sucediendo y ha señalado que antes de que el presidente llegara al Gobierno los independentistas eran "la mitad de los que son ahora".

"La mayoría del pueblo catalán no es independentista, aunque si dejamos que el PP siga incendiando Cataluña mucho tiempo más a lo mejor llegamos a un momento en el que la mayoría sí es independentista", ha opinado.

El secretario de Organización de Podemos ha afirmado que su partido no comparte la hoja de ruta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pero ha recalcado que el 1-O es una "movilización política legítima" que se está convirtiendo cada vez más en una reivindicación contra "el autoritarismo del PP".

A pesar de ello, ha manifestado que el 1-O no es un "referéndum con garantías" y que no soluciona la cuestión catalana, por lo que después de esa fecha "habrá que seguir hablando".

Preguntado por las declaraciones en las que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que si fuera catalán no iría a votar el 1-O, Echenique ha subrayado que Iglesias opinó así porque entró en una "trampa dialéctica" y que "no es fácil decir desde Madrid lo que haría si uno fuera catalán", ya que la situación que se vive en Cataluña es "muy diferente".

"Creo que lo que hay que decir es que cada persona haga lo que quiera y sobre todo que los que vayan no llamen traidores a los que no van" y que éstos no llamen "golpistas" a los que van, ha dicho.