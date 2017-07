Podemos no hará homenaje a Miguel Ángel Blanco pero los ve todos justificados

Podemos no realizará ningún homenaje al concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años, aunque considera que los homenajes al edil están siempre justificados, igual que justifica la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no poner una pancarta de Blanco para no distinguir entre víctimas.

Así se ha explicado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique en rueda de prensa tras la ejecutiva de su partido, al ser preguntado por la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien ha dicho que no tiene "mucho sentido" poner una pancarta del concejal de Ermua para no hacer distinciones entre víctimas.

"Son cosas que tienen que decidir los Ayuntamientos", ha señalado Echenique tras defender que los homenajes a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo "en su conjunto" son legítimos y necesarios, si bien poner pancartas o nombres a las calles es decisión de los grupos municipales.

Echenique ha recordado que la muerte de Miguel Ángel Blanco fue "un puñetazo en el estómago de todo un país" y el principio del fin de ETA, después de que la "sociedad española dijera un 'ya basta' mucho mas grande que hasta entonces".

Por eso, ha continuado, "un homenaje a Miguel Ángel Blanco siempre está justificado", sea del PP o de cualquier otro partido, pero, si es a todas las víctimas de ETA o a él concejal en concreto, es algo a decidir que, según Echenique, debe hacerlo cada ayuntamiento.

"No creo que nadie en este país esté en contra de hacer homenajes a Miguel Ángel Blanco; ni el Ayuntamiento de Cádiz ni el de Madrid, desde luego, nadie que yo conozca", ha asegurado.