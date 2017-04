Podemos Murcia considera la reunión Cs-PP como "el aperitivo del gran postre: que el PP siga gobernado la Región"

Según ha asegurado, si tras una reunión que se ha extendido durante dos horas, "el PP ve este encuentro como un principio de acuerdo, es porque la postura de Ciudadanos no es muy tajante ante la posibilidad de que el partido de la corrupción, siga en el gobierno".

"Ciudadanos, el partido que prometió la regeneración política, frente a las cámaras hablan de lucha contra la corrupción, pero de puertas adentro no tienen inconveniente en ser la muleta del partido de la corrupción, el PP", ha añadido.

En este sentido, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, ha explicado que aunque Ciudadanos, ponga "líneas rojas al PP" para la investidura "de López Miras como presidente, lo único que está haciendo es una "negociación a la baja" que "permita dilatar los tiempos de la justicia, para que Pedro Antonio Sánchez siga siendo un presidente en la sombra, un ex-presidente, que no va a soltar su acta de diputado para seguir manteniendo los privilegios de su aforamiento y continuar siendo un miembro VIP frente a los tribunales".

Urralburu ha explicado que si nace un gobierno de López Miras, será más de lo mismo, "un gobierno donde se ha cambiado al presidente para no cambiar nada, un gobierno débil que carece de proyecto de futuro para la ciudadanía de la Región y que lo que sí tiene claro es su necesidad de mantenerse en San Esteban, vigilando que no se abra ningún cajón para que no se destape la caja de Pandora".

Por último, el líder regional de Podemos ha concluido en que "por muchas reuniones y conversaciones a puerta cerrada que Ciudadanos mantenga con López Miras", la situación es la misma que cuando gobernaba Pedro Antonio Sánchez.

"El PP sigue al mando del destino de la Región de Murcia, con un presidente títere, con un diputado-imputado y un gobierno corrupto sostenido por Ciudadanos", ha finalizado.