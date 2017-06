Podemos pide al PSOE que le ayude a parar el CETA y no se quede en la abstención

El portavoz de Exteriores de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, ha agradecido hoy al PSOE su cambio de posición respecto al acuerdo comercial de la UE con Canadá (CETA), pero ha recordado a los socialistas que su abstención es insuficiente y les ha pedido que les ayuden a parar el tratado.

Durante el debate para ratificar el CETA que celebra el pleno del Congreso, Bustinduy ha arremetido contra quienes van a aprobar hoy este tratado que amenaza los derechos económicos, medioambientales y de los ciudadanos.

"Quieren imponer su modelo de una sociedad sin sus ciudadanos", ha recalcado tras reprochar al Gobierno y al PP sus prisas por ratificar este tratado. "Han corrido tanto para torcer el brazo del PSOE", ha enfatizado.

Y al tiempo que ha agradecido a los socialistas su cambio de posición, también les ha emplazado a no quedarse en esa abstención "insuficiente". "Es otra abstención que permite que pases estas cosas", ha dicho.

Bustinduy ha insistido en que el CETA es anticonstitucional y ha avisado que Podemos seguirá peleando para que no vea la luz y volverá a pedir en el Senado el control constitucional y el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, ya ha confirmado que recurrirán al Tribunal Constitucional cuando el tratado se ratifique.

Al PP y Ciudadanos Bustinduy les ha reprochado que estén votando a favor de "otro artículo 135" y legislando "contra la soberanía del pueblo. "Señores del PNV y del PdeCAT, también contra su pueblo, que tanto dicen defender", ha enfatizado el portavoz de Podemos dirigiéndose a los grupos nacionalistas.

"Nosotros no nos vamos a resignar, vamos a seguir peleando hasta que logremos parar este tratado. Con la soberanía popular no se comercia, los derechos de nuestro pueblo no están en venta", ha concluido.