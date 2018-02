Podemos ve bien que el PSOE no quiera reunión si apoya su reforma electoral

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha explicado que pese a la disponibilidad de su grupo el PSOE ha preferido no reunirse para abordar su propuesta de reforma electoral, algo que le "parece bien" si sirve para que la lean y no la rechacen con "argumentos tramposos".

De esta forma se ha pronunciado Montero, en rueda de prensa en el Congreso, después de que la portavoz del grupo socialista, Margarita Robles, haya señalado que no tiene constancia ni ha recibido ninguna propuesta formal para celebrar una reunión con Unidos Podemos, como ayer adelantó el líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

Según Robles, están abiertos a una reunión con Unidos Podemos y con cualquier grupo, pero no se les ha hecho llegar esa propuesta de reunión, aunque si han intercambiado documentación.

Montero, por su parte, ha dicho que son los socialistas los que han preferido no reunirse y estudiar primero la propuesta de reforma electoral de Unidos Podemos.

"No querían reuniones, querían ver primero la propuesta", ha señalado la portavoz de Podemos tras reiterar la "total disponibilidad" de su grupo para "hablar cuándo sea" y "en el formato que sea" porque considera que lo importante es que el PSOE pueda estudiar esa reforma y animarse a "no mentir" después de comprobar que "casi punto por punto" coincide con lo que los socialistas llevaban en su programa electoral.

Montero ha insistido en que ha sido el PSOE el que ha preferido no cerrar una reunión y pedir documentación para estudiarla primero. "Me parece bien", ha recalcado, "con tal de que el PSOE se lea las propuestas y no las rechace con argumentos mentirosos".

Sobre la relación con los socialistas, Montero ha recordado que fueron ellos los que les prometieron una colaboración "preferente" y luego hicieron "lo contrario", y ha sido su decisión que la interlocución sea igual a la que mantienen con el resto de fuerzas parlamentarias.