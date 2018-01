Podemos en el Parlamento de Navarra, dividido ante la suspensión cautelar de la ex secretaria general del partido

Cuatro de los siete parlamentarios que conforman el grupo de Podemos en el Parlamento de Navarra han afirmado que valorarían abandonar el grupo para pasar a ser no adscritos si la dirección del partido no paraliza el expediente por el que ha suspendido cautelarmente de militancia a la parlamentaria Laura Pérez, ex secretaria general de partido, pero han afirmado que "no es el escenario" que desean y han tendido la mano a la dirección para "ir por la senda del buen camino y caminar todos juntos".

En concreto, han comparecido en rueda de prensa la propia Laura Pérez acompañada de los también parlamentarios Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo. Estaba anunciada la presencia de una quinta parlamentaria, Tere Sáez, pero no ha acudido al estar asistiendo a una comisión en el Legislativo foral.

Carlos Couso, que ha ejercido de portavoz de estos parlamentarios, ha afirmado que se encuentran "en una situación límite que no puede ser bien entendida socialmente". "Creemos que la mano que tendemos a la dirección la van a recoger y vamos a ir por la senda del buen camino y caminar todos juntos", ha señalado.

Couso ha pedido "mesura y tranquilidad" y ha indicado que "esta dinámica de actuaciones quizás no es la más sana ni conveniente para que en uno año se siga confiando en Podemos como fuerza clave para sostener el cambio". "Deberíamos abstenernos de comunicar tanto prácticas que tienen componente de debate interno y centrarnos más a comunicar el buen trabajo que hacemos en las instituciones", ha indicado.

Según ha dicho, él es partidario de que "en una casa política las puertas de las habitaciones no tengan pestillos, pero que en el baño sí haya un pestillo porque hay cosas que es de mal gusto enseñar y la gente no quiere conocer". "Da la sensación de que en esta casa tenemos cerradas todas las puertas menos las del baño y no es así", ha manifestado.

El parlamentario ha hecho un llamamiento a la "reflexión" a todas las personas que componen Podemos en Navarra para que sean "conscientes de que en la dinámica" en la que a su juicio está el partido no demuestran que Podemos "sigue siendo una pieza clave y muy necesaria para el sostenimiento del proceso de cambio que se inició en 2015", puesto que l partido morado es uno de los que sostiene al Ejecutivo foral de Uxue Barkos. Y ha asegurado que "el Gobierno del cambio va a continuar hasta final de legislatura".

"Se puede dar a entender ante la opinión pública que en este partido estamos dedicados a un proceso de luchas internas, luchas cainitas, vendetas y purgas sin sentido", ha agregado. Y se ha referido a medidas como la tomada en junio, cuando nada más tomar posesión la nueva dirección del partido, "hubo unos despidos de los asistentes del grupo" o el actual expediente abierto a Laura Pérez, que "no tiene demasiado sentido".

A este respecto, Couso ha indicado que parte de la argumentación de dicho expediente es "tanto como decir que los parlamentarios que de profesión son médicos no pueden estar en la comisión de Salud, que los parlamentarios profesores no pueden estar en la de Educación o que yo que trabajo en la industria no puedo estar en Desarrollo Económico".

"Un absurdo porque en el Parlamento se aprueban normas generales y normalmente los grupos mandan a debatir esas normas a quienes más entienden del tema", ha dicho, para afirmar que "ello no quiere decir que estén defendiendo sus intereses".