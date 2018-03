Podemos acusa a Sánchez de condenar a españoles a vivir con Rajoy hasta 2020

La coportavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de estar "condenando a todos los españoles a vivir con Mariano Rajoy y sus políticas de austeridad y de recortes" hasta 2020 por incumplir su promesa de presentar una moción de censura para "echar" al PP.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, Vera ha respondido así al anuncio de Sánchez de que pedirá a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Vera ha recordado a Sánchez que "está en su mano" en el momento que "quiera" hacer uso de la herramienta parlamentaria que le puede permitir "echar a Rajoy", que es presentar una moción de censura a la que Podemos daría la bienvenida.

No obstante, acoge con desconfianza que Sánchez no descarte presentar una moción de censura porque ya lo prometió en su programa electoral y a sus militantes en las primarias del PSOE y hasta ahora "no ha cumplido" ese compromiso.

Según la portavoz de Podemos, "habría que ver hasta qué punto está verdaderamente dispuesto a llevarlo a cabo" y no quedarse en "palabras vacías" y "promesas huecas que no llevan a ninguna parte".

"Es lo que hay que hacer, no tenemos por qué aguantar a Rajoy hasta 2020, es urgente echarle, y si lo va a hacer y quiere de verdad presentar la moción de censura, bienvenida sea, pero acogemos esa propuesta con escepticismo porque ya lo ha prometido demasiadas veces y ha demostrado que era un fraude", ha dicho.

La formación morada no entiende "los movimientos que está dando" el secretario general del PSOE y, además, critica el "oportunismo" y el "afán" de competir que están demostrando los socialistas en muchos temas, como las pensiones o la brecha salarial.

En ese sentido, Vera ha instado a los socialistas a llegar a acuerdos: "No es momento de competir ni de hacer juego electoral, como Sánchez está haciendo en los últimos meses con diferentes propuestas de ley, sino de actuar por el bien de los ciudadanos", ha afirmado.

"No entendemos cuáles son las herramientas que Pedro Sánchez tiene en su cabeza a la hora de llegar a acuerdos y cumplir los objetivos que formaban parte de su hoja de ruta, como echar a Rajoy", ha insistido tras considerar conveniente que se ampliaran los acuerdos que ya mantienen en algunas comunidades autónomas con el PSOE.

Vera no entiende las razones por las que el PSOE no apuesta por trasladar esa colaboración al ámbito estatal.