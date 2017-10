Podemos recurre ante el TSJM la negativa de Cifuentes a entregar las actas del Canal

El grupo de Podemos en la Comunidad de Madrid recurrirá ante la justicia la negativa del Gobierno de Cristina Cifuentes a proporcionar las actas de las reuniones del Canal de Isabel II, en cuyo proceso de privatización -dice- participó ella "activamente" y de forma "entusiasta".

El portavoz de Podemos en la Comisión de Corrupción, Miguel Ongil, ha explicado hoy que su grupo ha iniciado el trámite de dicho recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante "la negativa" del Gobierno regional madrileño a proporcionar las actas de las reuniones del Canal de Isabel II como ha solicitado Podemos en varias ocasiones.

Según Ongil, se trata de una información que Cifuentes debería "compartir con la oposición", toda ella "relacionada con el Canal y con el caso Lezo".

Miguel Ongil explica que "a través de filtraciones de prensa" se ha conocido cómo "un acta que nos estaba ocultando (Cifuentes) da cuenta de su participación entusiasta y activamente en la junta del Canal y cómo apoyó todo el proceso de privatización".

El portavoz de Podemos añade que aunque no es sólo esta la información que busca su grupo sí "es un buen ejemplo de por qué Cifuentes oculta información relativa al caso Lezo pero no otra información que tendría las mismas características dentro del caso Púnica".

"Donde hay transparencia no existen filtraciones", dice Ongil al lamentar el hecho de que la información sobre la supuesta participación de Cifuentes en la junta directiva de Canal haya sido conocida en la prensa "y no a través de los canales reglamentarios en los que la oposición podría ejercer el control al Gobierno".

Y añade que Podemos no podría hacer oposición "si Cifuentes actuara igual con todas las peticiones de información que hemos solicitado y teniendo en cuenta que no queda una empresa pública ni una consejería en la Comunidad dee Madrid donde no haya entrado la UCO" (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil).