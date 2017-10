Podemos cree que Díaz Tezanos debe dimitir por "anteponer la defensa" de Blanco (Sodercan) a los intereses de Cantabria

En un comunicado, el diputado de Podemos, Alberto Bolado, ha preguntado hoy a la vicepresidenta del Gobierno sobre la situación de Blanco al frente de la empresa pública Sodercan y le ha recriminado que no se haya adoptado ninguna medida por parte de su "protegido político" para ayudar a Solvay a cumplir la ley, evitando que se pongan en riesgo los puestos de trabajo.

El diputado ha recriminado a la vicepresidenta "no ser consciente de la importancia que tiene el sector industrial para Cantabria", y se ha preguntado "si es que Tezanos tiene razones inconfesables para mantener a Salvador Blanco al frente de Sodercan".

En este sentido, ha dicho que desde la Vicepresidencia "no se ha querido oír al Parlamento que ha acordado su cese; ni a los jueces que han determinado en sentencias judiciales que su gestión es irresponsable como en GFB, y pretendió también hacer caso omiso manteniendo a Victor Gijón pese a haber sido inhabilitado".

Bolado ha acusado a Díaz Tezanos de no importarle "poner en riesgo la estabilidad del Gobierno o dificultar la aprobación de los presupuestos".

"No ha querido oír a los sindicatos que denuncian persecución de los representantes sindicales, ni al comité de empresa que se vio en la obligación de pararle los pies cuando quiso pactar la pena con un ladrón confeso como Jesús de las Cuevas, que se llevó 600.000 euros de las arcas públicas. No quiso escuchar al interventor que puso de relieve las irregularidades en los contratos públicos, concursos y adjudicaciones de Sodercan", ha continuado.

"No ha escuchado usted a nadie, pero escuche al menos a su partido que afirma que hay razones de regeneración democrática para su cese. Y poco importa si lo hacen porque ahora le dan la razón a Podemos aunque sea tarde o si es por vendetta política contra usted. Se ha quedado usted sola y ha vinculado su futuro político con el de este señor", ha dicho el diputado en relación a Blanco.

En alusión a éste, ha remarcado que "su mala gestión" no solo supone "perder dinero público, si no también oportunidades de desarrollo e incluso por su inacción pone en riesgo puestos de trabajo". "Solo por eso ya debería usted dimitir, pero si además se empeña en mantener a su equipo me temo que no le quedará más salida que irse usted con él", ha dicho Bolado, quien le ha pedido a Tezanos que rectifique porque tiene "muy malas compañías".