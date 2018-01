Podemos se adelanta al PSOE y lleva mañana al Congreso el impuesto a la banca

Unidos Podemos presentará mañana en el Congreso su proposición de ley para crear un impuesto a la banca, después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunciara su voluntad de pedir un impuesto similar, que en el caso de la propuesta socialista iría dedicado a garantizar las pensiones.

Esa es una de las diferencias entre la propuesta del PSOE y la de Unidos Podemos, según ha explicado en una entrevista con EFE el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado hoy que mañana llevarán al Congreso la proposición de ley que ha redactado su equipo económico y que está lista desde el pasado lunes, según Echenique, quien además señala dos diferencias "como mínimo" con la propuesta de los socialistas.

La primera es que no establece el carácter finalista vinculado al mantenimiento de las pensiones.

Echenique recuerda que los impuestos van a una "caja única" y no pueden ser finalistas, algo que, ironiza, parece desconocer el secretario general del PSOE.

En cualquier caso, dice que coinciden en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero recalca que la solución no está únicamente en los impuestos.

Para Podemos, es "vital" también acabar con la precariedad laboral y los "sueldos de miseria", "por dignidad" y para ayudar a reactivar la economía, y para ello, apunta Echenique, es necesario derogar las dos últimas reformas laborales del PSOE y del PP.

"Con ese impuesto no vamos a hacer sostenible el sistema público de pensiones y al final va a pasar lo que sugirió Celia Villalobos, que otra cosa más se va a privatizar" y las pensiones se pueden convertir en un "privilegio" y no "un derecho", ha considerado.

Sin embargo, no es esa la única diferencia que ve Echenique entre su propuesta y la del PSOE.

La segunda es que "la ley es de verdad", mientras que la de Pedro Sánchez es una propuesta "en un desayuno informativo", apunta.

"Y cuando hablamos de un partido al que le cuesta tanto pasar de las palabras a los hechos, y que a veces ni pasa, a lo mejor estamos esperando dos años a que Pedro Sánchez la presente", ha subrayado.

Echenique no oculta su decepción con el PSOE tras la esperanza que despertó la victoria de Sánchez en las primarias de los socialistas y la inicial voluntad de que Podemos fuera su socio "prioritario", de "echar a Rajoy" y no descartar una moción de censura.

"Todo eso ha pasado a mejor vida", "tristemente", dice ahora el secretario de Organización de Podemos, que defiende que su partido ha mantenido siempre la "coherencia" en contra de lo que se ha visto en el PSOE.

Recuerda cuando Pedro Sánchez defendió su acuerdo con Ciudadanos como un pacto para un gobierno progresista de cambio mientras hoy sitúa a los de Albert Rivera a la derecha del PP.

"O Ciudadanos está a la derecha del PP o aquello era un pacto progresista de cambio, pero las dos cosas no pueden ser verdad, una tiene que ser mentira, y yo sé cuál es mentira", afirma.

Aunque los puentes con el PSOE estén rotos, Echenique insiste en que si rectifica y "quiere echar a Rajoy", están dispuestos a "echarle una mano".

Sostiene que es "lógico" que un partido piense en su beneficio electoral si quiere ganar elecciones para llevar a cabo su programa, pero también cree firmemente en la necesidad de echar a un Gobierno que, según los jueces y las fuerzas de seguridad, "funciona como una organización criminal".

"Yo no sé si apoyar a Pedro Sánchez si presenta una moción censura nos va a dar votos o nos va a quitar votos, no lo sé y no me importa porque nosotros hemos venido a esto a cambiar las cosas", proclama.