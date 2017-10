Podemos apoyará la reprobación a la vicepresidenta pero avisa al PSOE de que es "inútil" y exige moción de censura

Podemos ha anunciado este martes que apoyará la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha anunciado el PSOE, por las cargas policiales en Cataluña durante el referéndum del 1 de octubre, pero ha avisado de que será "inútil" e insuficiente porque el Ejecutivo seguirá gobernando con su "actitud autoritaria y violenta" y porque el máximo responsable de lo que ocurrió el domingo es el presidente Mariano Rajoy.

Así lo han planteado varios dirigentes del partido morado, que han aprovechado la propuesta del PSOE para volver a exigir al líder socialista, Pedro Sánchez, que encabece una moción de censura contra Rajoy, como la única forma de "reprobar de verdad" al Gobierno.

"Si el PSOE quiere reprobar de verdad y no sólo a medias, el mecanismo es la moción de censura", ha avisado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, en rueda de prensa, en la que ha anunciado el voto afirmativo de su grupo a la propuesta del PSOE, pero ha mostrado sus reservas.

Del mismo modo se ha expresado el secretario de Organización de su partido, Pablo Echenique, que ha tachado la propuesta de "inútil" y ha enumerado otras reprobaciones a ministros que se han producido durante la legislatura, sin efectos posteriores. "Montoro, Catalá y Maza reprobados y ahí siguen. Ahora Sáez de Santamaría. Es inútil y Sánchez lo sabe. Lo único efectivo: moción de censura", ha sentenciado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

De este modo, el partido morado mantiene su presión sobre el PSOE para que se aleje del Gobierno y acepte negociar una moción de censura, pero ha suavizado algo el tono tras presentar los socialistas su propuesta de reprobación.

Si ayer la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, acusó a Sánchez de "ofender a la democracia" con su postura de apoyo a Rajoy, este martes la portavoz parlamentaria ha asegurado que se alegran de que el PSOE haya planteado que "hay responsabilidad del Gobierno en la violencia salvaje".

Eso sí, Montero ha querido dejar claro que, para ellos, la reprobación de la vicepresidenta "no es suficiente", sobre todo porque ven a Rajoy, y no a Sáenz de Santamaría, como el "máximo responsable" de lo ocurrido en Cataluña.

EL MÁXIMO RESPONSABLE NO ES LA VICEPRESIDENTA, SINO RAJOY

"La vicepresidenta tiene responsabilidad en lo que ha ocurrido, y mucha. Apoyaremos esa reprobación, pero creemos que el máximo responsable es Rajoy, que ante una crisis como la actual solo saber actuar con la estrategia del porrazo y la violencia, y no es capaz siquiera de empezar un mínimo diálogo con la ciudadanía que pide a gritos ejercer sus derechos", ha defendido.

Por ello, Montero ha avisado de que "la única reprobación sensata que Pedro Sánchez puede hacer ahora mismo es encabezar una moción de censura". "Si no echamos pronto al PP del Gobierno lo vamos a lamentar porque el Gobierno no tiene ninguna intención de abandonar esta estrategia de la represión, violencia, fuerza bruta y porrazo", ha ahondado.

Además, la dirigente de Podemos ha planteado que sería "sensato" que esa moción de censura tenga como objetivo crear un Gobierno "que esté en disposición de convocar elecciones". "Pero lo urgente es echar al PP. Si no, vamos a lamentarlo. Estamos dispuestos a hablar de todo, pero lo importante es la moción de censura", ha insistido.

Montero también ha aprovechado su comparecencia para volver a pedir al PSOE que se sume a la mesa de partidos que ha convocado su grupo parlamentario para este miércoles, en la que estarán los independentistas del PDeCAT y ERC pero a la que los socialistas ya han rechazado sumarse.

"Pedimos que rectifiquen. Mañana tenemos una oportunidad en esa mesa. Queremos pedirles honestamente que dejen de pedir diálogo y se sienten a dialogar. Las horas son de gran valor", ha reclamado.

NO SE CAERÍAN LOS CIELOS SI VIENEN

También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha invitado al PSOE a sumarse a ese foro "aunque sea como observadores". "Además de decir que está con el Gobierno también podría hacer alguna propuesta. No se caerían los cielos si vinieran a esa mesa", ha dicho.

Asimismo, Baldoví ha avanzado su apoyo a la reprobación de la vicepresidenta y ha acusado al Gobierno de haber puesto a la Policía en una tesitura en la que la mayoría de sus miembros no habría querido estar. Y también ha animado al PSOE a volver al 'no es no' y ha presentar una moción de censura contra Rajoy.

En similares términos se ha pronunciado la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, quien considera que la ausencia del PSOE coloca a la oposición en una situación "muy mala" y ha pedido a los socialistas que sean "coherentes con lo dicho por sus bases".

Hacemos un último llamamiento a Sánchez para que se coloque del lado de la plurinacionalidad y abandone el búnker del PP, que lo único que sirve es para generar más violencia y más problemas", ha dicho.