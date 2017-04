Podemos cierra el 20 de mayo el plazo de candidaturas para renovar la dirección en Navarra

Podemos Navarra celebrará durante los meses de abril y mayo el proceso que culminará con la II Asamblea Ciudadana en la que el partido elegirá al nuevo Consejo Ciudadano, la secretaría general y la Comisión de Garantías.

El 18 de abril se abrirá el plazo para presentar candidaturas y las votaciones se cerrarán el 20 de mayo. Tras ello, se darán a conocer los resultados el día 21 o el 22 de mayo, y se celebrará un acto de cierre, aunque todavía está por determinar su contenido y ubicación.

La secretaria general de Podemos Navarra, Laura Pérez, no ha desvelado si optará o no a la reelección al frente del partido. "Hoy toca hablar del proyecto y no de candidaturas. Yo tengo el deber de mantener mi neutralidad como secretaria general, que es como comparezco aquí", ha explicado en rueda de prensa.

No obstante, ha dicho que las críticas le hacen "más fuerte, aprendo de ellas, lógicamente es una gran responsabilidad, y por lo tanto es algo digno de ser meditado como hice en su día".

El calendario de la II Asamblea Ciudadana de Podemos Navarra arrancará el 18 de abril, cuando se abrirá el plazo para presentar candidaturas y documentos, hasta el 2 de mayo. Las personas que quieran presentarse al Consejo Ciudadano y a la Comisión de Garantías deberán contar con el aval de un círculo. En el caso de las candidaturas a las secretaría general, además deberán ir acompañadas de los documentos organizativo, político, ético y feminista.

El 3 de mayo se darán a conocer las candidaturas y listas provisionales y el 8 de mayo se publicarán en la web navarra.podemos.info los documentos y candidaturas definitivos, según ha explicado Estr Ortiz, representante del equipo técnico designado por el Consejo Ciudadano.

La campaña se desarrollará entre el 9 y el 15 de mayo y las votaciones entre el 16 y 20. Las personas que quieran votar tienen que inscribirse en la web https://participa.podemos.info/es.

Además de este calendario, el 21 de abril Podemos celebrará una jornada de rendición de cuentas y presentación de la memoria del trabajo realizado por la formación; el 22 de abril habrá una jornada de debate de las bases en Tafalla y el 19 de mayo se realizará una asamblea abierta en la que cada candidatura expondrá sus documentos.

"UN PODEMOS CAPAZ DE LLEGAR AL GOBIERNO EN 2019"

Laura Pérez ha explicado que su objetivo es "salir de este proceso con un Podemos mucho más fuerte, que afronte el ciclo político de 2015 con garantías y que sea capaz de llegar al Gobierno en 2019, porque lo queremos todo, queremos cambiarlo todo y queremos seguir manteniendo la confianza de la ciudadanía, que ansía profundizar en el cambio".

Así, la dirigente de Podemos ha dicho que "lo preferible sería tener un buen resultado de forma que pudiéramos liderar nosotros el Gobierno" y, preguntada sobre si se ve como presidenta de Navarra, ha manifestado que "una vez que damos el paso y nos comprometemos, estamos dispuestas a todo".

Haciendo un balance del papel de Podemos desde su implantación en Navarra, Laura Pérez ha señalado que la formación morada "fue clave para propiciar un cambio de Gobierno, pero tenemos que ser claves para conseguir que la verdadera transformación se lleve a cabo, no solo desde las instituciones, sino también en la calle".

"En Navarra fuimos valientes con un Consejo Ciudadano al frente capaz de romper los tabúes que impedían llegar a consensos entre fuerzas diferentes y que propició un cambio de Gobierno sin UPN, PSN y PPN. Antepusimos la ética política por encima de intereses tacticistas y esto es lo que sigue guiando hoy nuestra acción política", ha asegurado.

Laura Pérez ha afirmado que "no ansiamos el poder como fin en sí mismo, sino el poder para transformar la realidad y mejorar las condiciones de vida de la gente".