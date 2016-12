Podemos defiende las restricciones de tráfico en Madrid porque "hay que cuidar la salud de la gente"

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con representantes de las bases de Podemos en el exterior, Echenique ha apuntado además que se trata de una medida que "se ha puesto en marcha en otras ciudades europeas" y que tiene como principal objetivo "cuidar la salud" de los ciudadanos.

"El uso del transporte público frente al privado, siempre que éste no sea fundamental, es una buena lógica de movilidad y creo que cuidar la salud de la gente también lo es. Por eso apoyo las medidas del Ayuntamiento de Madrid, como se ha hecho en otras ciudades de Europa con anterioridad", ha enfatizado.

Además, Echenique ha tratado de restar importancia a la situación del tráfico en la capital, ya que "la inmensa mayoría de la gente en España no vive" en Madrid". "Sé que es un tema de portada, pero a mí me ha tocado hoy venir y he podido verlo pero la inmensa mayoría vive en otros lugares", ha señalado.