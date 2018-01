Podemos niega "desgaste preocupante" como dice IU, pero reconoce vivir un "momento complejo" tras las catalanas

"Nosotros consideramos que no existe un desgaste preocupante. Si todas las veces que nos hubieran dado por muertos, hubiésemos estado muertos, ya no estaríamos aquí", ha afirmado Belarra en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por el borrador del informe político que prepara Garzón para la reunión que la Coordinadora Federal de IU celebrará el sábado.

Aunque Belarra ha señalado que no ha podido leer dicho informe, sí ha querido dejar claro que en Podemos no creen que sufran un "desgaste preocupante". "Ahora mismo nos encontramos en un momento complejo tras al elecciones catalanas, pero efectivamente las elecciones catalanas se han dado en un contexto absolutamente extraordinario y excepcional, que creemos que no tiene un traslado directo ni a la política estatal ni a la municipal", ha asegurado.

En su análisis, al que ha tenido acceso Europa Press, Garzón urge a Podemos a cerrar en este primer trimestre la nueva alianza para las elecciones municipales y autonómicas de 2019, como herramienta para frenar la caída de apoyos que está sufriendo su espacio político, especialmente el partido morado. Además, pide que se garantice una "visibilidad justa" de todos los actores.

A este respecto, la portavoz adjunta de Podemos ha asegurado que, en su opinión, "todas las fuerzas" que conforman el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea han demostrado su voluntad de construir un espacio de cambio que sea "cada vez más amplio".

"Esa voluntad, por nuestra parte, sigue completamente intacta. Nuestra voluntad de seguir creciendo y seguir ampliando ese espacio es completamente firme. Si insisten los socios que están valorando otras perspectivas, de momento no tenemos ninguna información oficial que nos hayan trasladado", ha apostillado.

"EL GRUPO CONFEDERAL FUNCIONA MUY BIEN"

Además, ha defendido que "el grupo confederal está funcionando muy bien, de manera cada vez más coordinada". "Avanza sin freno", ha asegurado, para reiterar que "sinceramente" creen que "ese espacio de confluencia es cada vez más ancho".

Preguntada por otra parte sobre los motivos que Podemos ha aducido como causas de sus malos resultados en Cataluña, entre los que han señalado la "barrera comunicativa" que se han encontrado en los medios de comunicación para situar en la agenda sus propuesta sociales, Belarra ha negado que hayan "culpado a la prensa de trasladar un mensaje".

"Lo que hemos tratado de explicar es que nuestra posición respecto al conflicto catalán tiene matices y complejidades difíciles de explicar. Eso es lo que hemos intentado trasladar. El resto de valoraciones no se corresponden con lo que hemos tratado de decir", ha argumentado.