Podemos cobra un año después las costas por una demanda fallida contra Iglesias por llamar corrupta a UPN

Casi un año ha tardado Unión del Pueblo Navarro (UPN) en pagar a Podemos los 7.700 euros de costas judiciales a las que le condenó un tribunal de Pamplona tras desestimar una demanda contra Pablo Iglesias por calificar de "corrupto" al partido regionalista. La recepción del dinero la ha anunciado en Twitter la responsable legal del partido, Gloria Elizo.

Recibidos los 7.700€ de @UPN en concepto costas 😋 por su demanda perdida contra . @pablo_iglesias_



Cantarles las verdades de la corrupción NO ES ilegal.



Si no nos callan con sus campañas y mentiras, no lo harán con sus demandas. #EquipoLegalPodemos ✊ #Orgullo #GraciasBarcina