Podemos pide a los diputados que viajarán Israel que no visiten asentamientos ni mantengan reuniones en Jerusalén Este

Los diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que se desplazaron la semana pasada a los territorios palestinos han pedido este miércoles a los parlamentarios que preparan un viaje a Israel que no visiten asentamientos ni "lugares en los que se violan los derechos humanos" y no mantengan reuniones oficiales en Jerusalén Oriental", zona ocupada según Naciones Unidas" Además, les han pedido que se reúnan con todo tipo de grupos israelíes, como Breaking the Silence --un grupo de veteranos israelíes contrario a la ocupación de territorios palestinos--, con el que se entrevistó el Intergrupo por Palestina, ha informado el grupo confederal en un comunicado.