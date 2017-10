Podemos rechaza elecciones anticipadas "por la fuerza" en Cataluña como solución al conflicto, pero no las teme

Podemos considera que la posibilidad de que el Gobierno convoque elecciones anticipadas en Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución no va a solucionar nada, aunque no tiene "miedo" de acudir a las urnas. Además, cree que, en todo caso, le corresponde al Parlamento catalán tomar esta decisión, y no al Ejecutivo de Mariano Rajoy hacerlo "por la fuerza".

"Eso se tendrá que decidir en el Parlament y, si hay elecciones, saldremos a ganarlas", ha asegurado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en declaraciones a los medios en Getafe (Madrid), al ser preguntado sobre la posibilidad de que el pacto entre el Gobierno y el PSOE para aplicar el 155 pase por disolver el Parlament y adelantar las elecciones catalanas.

Según Iglesias, la vía del 155 no es la solución porque "los problemas que hay en Cataluña se tienen que solucionar con el diálogo" y, en concreto, a través "de un referéndum legal y con garantías", la única propuesta que, según Podemos, servirá para resolver el conflicto.

No obstante, el líder del partido morado ha recordado que Podemos y sus socios de los 'comuns' "ya han ganado tres elecciones a los independentistas en Cataluña". "Sacamos al PDeCAT del Ayuntamiento de Barcelona y ganamos dos elecciones generales en Cataluña escuchando a la gente", ha destacado.

En la misma línea que Iglesias, su secretario de Organización, Pablo Echenique, ha defendido en declaraciones a Europa Press que el hecho de que Rajoy convoque las elecciones "por la fuerza" en Cataluña "evidentemente no servirá para resolver el conflicto".

"Ese 80% de catalanes que quieren votar para decidir su futuro seguirá existiendo a pesar de que los resultados electorales puedan experimentar ciertas variaciones", ha asegurado.

CAMBIO DE INTERLOCUTORES EN CATALUÑA Y EN MONCLOA

En este sentido, Echenique ha asegurado que "el problema político seguirá existiendo" y ha insistido en que sólo se resolverá a través de la celebración "de un referéndum legal con garantías". "Es la única manera de garantizar la unidad de España y dejar de empujar a los catalanes fuera de España como está haciendo el Gobierno de Rajoy", ha apostillado.

Aunque ha reconocido que un cambio de interlocutor en Cataluña sería positivo, ha incidido en que eso no sería suficiente, porque, a juicio de Podemos, también es imprescindible que cambie el interlocutor en La Moncloa.

"Mientras Rajoy siga siendo presidente no vamos a poder solucionar la crisis territorial y la cuestión catalana", ha enfatizado. "Si no se va Rajoy, no solo seguirá habiendo corrupción, desempleo y pérdida de derechos sociales sino que además sería imposible resolver la cuestión catalana en nuestro país", ha insistido.

"NO TENEMOS NINGÚN MIEDO A UNA CONVOCATORIA ELECTORAL"

En todo caso, Echenique ha asegurado que, de convocarse finalmente un anticipo electoral, el partido morado las afrontará sin ningún "miedo". "No tenemos ningún miedo a una convocatoria electoral. Nunca la hemos tenido, somos un espacio nacido para gobernar y se nos dan muy bien las campañas electorales", ha defendido.

De este modo, el dirigente 'morado' ha afirmado que "es imposible" que unas elecciones, ya sean autonómicas, municipales, generales o europeas, pillen a Podemos "a contrapié". Así lo ha asegurado al ser preguntado por el hecho de que su marca en Cataluña, Podem, se mantenga todavía fuera de Catalunya En Comú, el nuevo partido impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al que la dirección estatal tiene como principal referente en Cataluña.

A este respecto, Echenique ha vuelto a recordar que el deseo de Podemos es que esa confluencia finalmente se dé, pero también ha señalado que deben ser las respectivas direcciones de Podem, por un lado, y de Catalunya en Comú, por otro, las que fragüen y sellen ese acuerdo.

"Ambas direcciones saben que estamos para lo que haga falta, pero es una decisión que se tiene que tomar en Cataluña. Los actores son catalanes y respetamos profundamente la soberanía de ambas organizaciones", ha reafirmado.

Eso sí, ha insistido en que desde la dirección estatal estarán "encantados" de "echar una mano", tal y como ya hicieron cuando se constituyó en nuevo partido y Podem negoció su integración, que finalmente "se frustró".

"La última vez que se intentó llegar a un acuerdo, que lamentablemente se frustró, tanto desde la Secretaría General como desde la Secretaría de Organización trabajamos discretamente y con mucha intensidad, dedicando muchas horas y mucho esfuerzo a que los compañeros de Podem y En Comú se pudieran poner de acuerdo", ha recordado.