Podemos exige formalmente a Rajoy un debate sobre el estado de la nación

Unidos Podemos ha registrado hoy en el Congreso una proposición no de ley para exigir formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque un debate sobre el estado de la nación, que no se celebra en la Cámara Baja desde 2015, antes de las elecciones de diciembre de ese año.

Aunque el debate de política general no está como tal regulado y su convocatoria depende del presidente del Gobierno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera una "obligación democrática" de Rajoy convocar ese pleno ante la situación "grave" que vive el país.

"No hay debate del estado de la nación desde 2015, y cuando nosotros llegamos al Congreso el Gobierno decidió que ya no tienen sentido", ha criticado Iglesias en rueda de prensa.

El líder de Podemos es consciente de que la convocatoria de dicho debate es una prerrogativa del Gobierno, pero ha anunciado que no van "a parar" hasta conseguirlo y ha dicho no tener "ninguna duda" de que el resto de grupos, "en especial los que no apoyan activamente al PP, estarán encantados" de que pueda celebrarse.

La intención de Iglesias es que su proposición no de ley pueda ser estudiada en la Diputación Permanente del próximo martes, al estar el Congreso fuera del periodo ordinario de sesiones.

No obstante, la Diputación Permanente no tiene entre sus atribuciones el debate de proposiciones no de ley, sino la mera convocatoria de comisiones o plenos extraordinarios sobre los asuntos que soliciten los grupos, por lo que no existe la seguridad de que la petición de Unidos Podemos sea analizada antes de febrero, cuando comienza el nuevo periodo de sesiones.

Iglesias ha insistido en que la "alarmante" situación del país, con niveles "gravísimos" de paro, precariedad, pobreza energética o desatención de las personas dependientes demuestra la necesidad de celebrar un debate que aborde los problemas reales del país, más allá del debate de las "banderas" en Cataluña.

"Nos parece una obligación democrática que el Gobierno debata con la oposición de estas cosas y la situación de los dependientes es una vergüenza nacional", ha denunciado tras reunirse en el Congreso con representantes de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia.

Según el líder de Podemos, el Gobierno de Rajoy "desprecia al Parlamento" y no tiene excusa para no convocar un debate que se celebra prácticamente de forma anual desde 1983.

En el texto de la iniciativa que ha registrado hoy, Unidos Podemos hace hincapié en la utilidad del debate sobre el estado de la nación como una "herramienta parlamentaria" y "plenamente arraigada", que "juega un papel esencial" en el control legislativo de la acción del Gobierno.

Por ello, la formación de Iglesias acusa al Gobierno de obviar "la esencia de la democracia parlamentaria" que implica el control al Ejecutivo.

Para insistir en que la "crisis que atraviesa" el país exige la celebración de ese debate, Unidos Podemos cita en su propuesta los datos de riesgo de pobreza o exclusión social, la precariedad laboral o la debilidad de la "hucha de las pensiones" por la "irresponsable gestión" del Gobierno de Rajoy, así como "los escandalosos casos de corrupción" que afectan al PP.

Por último, la propuesta menciona la "crisis territorial", con su máxima expresión en Cataluña, y señala que "exige repensar nuestro modelo territorial para poder articular un presente de convivencia en nuestro país".

Con esos argumentos, insta al Gobierno a solicitar la convocatoria de un debate de política general, durante el próximo periodo de sesiones que comienza en febrero.

En caso de que eso no ocurra, pide que el Gobierno "manifieste su voluntad de convocar un pleno monográfico sobre la política general del Ejecutivo en torno al estado de la nación.