Podemos ve "incoherente" que el PSOE quiera buscar la unidad de la izquierda en Madrid mientras se niega a echar a Rajoy

"Es un poco incoherente pensar que se puede construir un proceso de confluencia y unidad entre toda la izquierda cuando resulta que Rajoy sigue en La Moncloa porque el PSOE no se decide a hacer una moción de censura", ha criticado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

De este modo, Montero ha restado credibilidad a las intenciones manifestadas por el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, quien en una información publicada por 'El País' se muestra dispuesto a trabajar para unir en una plataforma a las distintas formaciones de izquierdas para su candidatura al Ayuntamiento de la capital en las próximas elecciones municipales de 2019.

"ME FÍO POCO DE LAS DECLARACIONES DE INTENCIONES"

"Me fío poco de esas declaraciones de intenciones porque estamos muy acostumbrados a ver cómo dirigentes del PSOE dicen una cosa y después hacen su contraria. A mí lo que me valen son los hechos, no las palabras", ha asegurado. "Es el pan nuestro de cada día la mentira en tiempo electoral para después hacer justo lo contrario de para lo que te han votado", ha enfatizado.

En esta línea, Montero ha criticado que si se fija "en los hechos del PSOE", lo que ve es cómo su secretario general, Pedro Sánchez "ha negado" que Podemos sea su socio preferente y "ha decidido crear una estrategia política de largo aliento con Ciudadanos y el PP, no sólo en Cataluña sino trabajando cuestiones en el Congreso". "Rajoy habla cotidianamente con Pedro Sánchez", ha apostillado.

"Si atiendo a los hechos me parece poco creíble, entonces prefiero hablar sobre hechos, y el hecho que mejor podría demostrar que hay voluntad de trabajar juntos es sacar a Rajoy de La Moncloa, que fue un compromiso de Sánchez cuando se presentó a sus primarias, antes de actuar como si hubiese ganado Susana Díaz", ha insistido.

Por todo ello, Montero ha pedido a los socialistas que "antes de pensar en el 2019" y en las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar el año que viene, se fijen en el 2018 y en sacar a Rajoy de La Moncloa.

En esta misma línea, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado que Podemos "no puede concurrir a unas elecciones con un partido político que mantiene en el Gobierno a Mariano Rajoy". Además, ha señalado que se trata de una propuesta "prematura".

No obstante, la dirigente de Podemos en la Comunidad de Madrid, vinculada al sector anticapitalista --la corriente más a la izquierda del partido morado--, ha ido más allá y ha avisado de que Podemos "está creado para luchar contra el bipartidismo".

GARZÓN NO COMENTA LA OFERTA PORQUE NO HAN ESCUCHADO NADA AL RESPECTO

Tampoco ha querido otorgarle credibilidad a esta opción el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, porque, según ha explicado, en su organización no han recibido ningún tipo de oferta al respecto por parte del PSOE.

"No debemos encontrarle sentido porque no hemos escuchado nada similar de Sánchez. No hemos escuchado nada de otra ciudad de España, nada que pudiéramos discutir. Por lo tanto, de momento lo entendemos como una especie de mensaje lanzado en plan dardo", ha señalado.