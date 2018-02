Podemos urgirá el miércoles al Gobierno a que aclare al Congreso su posición sobre la reforma electoral

Unidos Podemos aprovechará la sesión de control al Gobierno en el Congreso del próximo miércoles para exigir al Ejecutivo que aclare si piensa impulsar la revisión y modificación de la Ley Electoral, un asunto por el que ha unido sus fuerzas a Ciudadanos para tratar de impulsar esa reforma, dado que consideran que la subcomisión parlamentaria que analiza este asunto no está avanzando lo suficiente.

En concreto, el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, preguntará al Ejecutivo si considera que el actual sistema electoral respeta el principio constitucional de igualdad y proporcionalidad "cuando al PP le cuesta un escaño 57.967 votos, al PSOE 64.045, a UP-ECP-EM 71.655 y a Ciudadanos 98.174".

También Ciudadanos había registrado una pregunta sobre este tema pero la cambió para hablar de medidas educativas en Cataluña. El partido naranja viene reclamando esta reforma electoral porque era uno de los compromisos del pacto de investidura de Mariano Rajoy.

EL PUNTO 97 DEL ACUERDO DE INVESTIDURA

El punto 97 de ese pacto dice que PP y Cs impulsarán una reforma del régimen electoral que aborde, desde el consenso parlamentario, cuestiones como la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales. Además, el PP añadió que se reservaba la posibilidad de presentar iniciativas para garantizar que gobierne la fuerza más votada.

Ciudadanos y PP quedaron en verse el próximo miércoles `para hablar de este tema. No obstante, los 'populares' creen que "no tiene sentido" celebrar "reuniones paralelas sin contar con las personas que están trabajando" en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma electoral y subrayan que cualquier modificación en este sentido debe hacerse "por consenso".

"Un sistema electoral no se cambia de la noche a la mañana para beneficiar a unos o a otros. Nosotros pudimos haberlo hecho con mayoría absoluta y no lo hicimos", dijo recientemente su portavoz, Rafael Hernando, quien no considera bueno que Cs se haya puesto a negociar con Podemos una reforma electoral "a la carta".

La reunión entre PP y Cs tendrá lugar después de las citas que la formación naranja ya ha mantenido con Unidos Podemos y el PSOE. Aunque el encuentro con el grupo confederal de Unidos Podemos puso de manifiesto que ambos quieren modificar la legislación electoral para, entre otras cosas, aumentar la proporcionalidad en el sistema de reparto de escaños, la cita con el PSOE rebajó las expectativas ya que los socialistas dejaron claro que esta reforma no está entre sus prioridades.

NUEVAS COMPARECENCIAS EN LA SUBCOMISIÓN

Los de Pablo Iglesias no se han reunido con el PSOE, pero han garantizado que le harán llegar la documentación sobre su propuesta de reforma electoral para que la puedan estudiar y comprobar que "no les perjudica".

Mientras tanto, la subcomisión creada en el Congreso para reformar la ley electoral continuará esta semana sus trabajos, más centrados en cuestiones puntuales. Tras escuchar a afectados por el voto rogado que se exige a los residentes en el extranjero, ahora abordará el voto de las personas con discapacidad.

A tal fin, el próximo jueves recibirá a Luis Cayo, presidente del Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI); Santiago López Noguera, presidente de "PlenaInclusión"; y Carlos Ganzenmuller Roig, fiscal del TribunalSupremo.