Podemos y nacionalistas piden cambio ley para investigar crímenes franquistas

El grupo de Unidos Podemos en el Congreso junto a los de ERC, PDeCAT, PNV y parte del grupo mixto (Compromís, Bildu y Nueva Canaria) han registrado hoy dos proposiciones de ley para modificar la Ley de Amnistía y el Código Penal para que se investiguen los crímenes del franquismo y se repare a las víctimas.

Uno de los textos propone cambiar el artículo 9 de la Ley de Amnistía de 1977, añadiendo que "las disposiciones contenidas en este ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien o impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos".

La otra proposición prevé añadir al artículo 2 del Código Penal un texto que detalla que no se impedirá "el castigo de una acción o de una omisión" que en el momento de su comisión constituyese ese tipo de delitos, "según la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas que conforman la comunidad internacional".

Los proponentes han lamentado que el PSOE, con el que han trabajado en este ámbito, finalmente se haya descolgado de ambas proposiciones de ley, aunque han confiado en que las apoye en la Cámara y por tanto salgan adelante.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, y el de En Común Podem, Xavier Domenech, han sido dos de los diputados que han registrado las proposiciones en nombre Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Compromís, PdeCAT, PNV, Bildu y Nueva Canaria.

A continuación han salido a la Puerta de los Leones junto a representantes de colectivos como la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo, cuyo responsable, Jose Galante, ha agredido el respaldo a sus demandas.

Ha añadido que la ley de amnistía de la Transición no fue tal, sino más bien "una ley de punto final" y hay que cambiarla para "juzgar los crímenes y considerar que los crímenes contra la humanidad no pueden ser amnistiados, en virtud de los tratados internacionales firmados por España".

También ha defendido la necesidad de incorporar en el Código Penal la figura de la imprescribilidad (no prescripción) de los delitos relacionados con crímenes contra la humanidad, con el objetivo en ambos casos de que se tramiten las querellas interpuestas por diferentes ayuntamientos "para que se reconozca el derecho de la justicia a las víctimas de la dictadura".

El portavoz de En Común Podem, Xavier Domenech, ha sostenido que "la ley de amnistía se convirtió en una ley de punto final" y tras 40 años es hora de cambiarla porque "no se pueden amnistiar los delitos de lesa humanidad" y es necesario "cumplir los estándares internacionales".

Su homólogo en ERC, Joan Tardá, ha dicho que "el rebrote del franquismo, del nazismo y la banalización de los crímenes contra la humanidad están directamente relacionados con la impunidad" y hoy España está "indefensa ante esa banalización porque no ha metabolizado el pasado, no se ha reparado a las víctimas no se ha juzgado a los verdugos y no se ha hecho lo que sí han hecho otras sociedades con pasado fascista".

En la misma línea se han pronunciado Jordi Cluxat, del PDeCAT; Enric Bataller, de Compromís; Yolanda Díaz, de En Marea, Sara Carreño, de Unidos Podemos, y Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu.

Sus declaraciones han coincido en la Puerta de los Leones con una protesta de unos veinte afectados de Fórum-Afinsa, que gritaban contra la "intervención ilegal" de esa entidad y la pérdida de su dinero.