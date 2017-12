Podemos dice que acudirá como observador a la reunión del Pacto Antiyihadista y defiende la "importancia" de hacerlo

"Es importante que a estas reuniones acudan la mayoría de fuerzas políticas, es necesario apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la judicatura acudiendo", ha dicho Villanueva en declaraciones a Radio Nacional recogidas por Europa Press.

La dirigente de Podemos ha explicado que su partido recibió una comunicación acerca de que sólo podían acudir al encuentro los firmantes del pacto, entre los que no se encuentra su partido. "No nos lo podíamos creer, pero parece que se ha retrocedido y lo importante es tener esas reuniones y valorar diferentes propuestas", ha recalcado.

Villanueva ha explicado que su formación no firma el pacto porque no comparte las medidas legislativas contra el terrorismo, una lucha que no debe centrarse a su juicio en "endurecer el Código Penal y condenas que acaban con titiriteros y cantantes condenados hasta el absurdo".

Pero ha insistido en la necesidad de mostrar la "unidad" de los partidos políticos contra el yihadismo con encuentros como el de hoy."Unidad que nos ha preocupado esta semana cuando nos mandaron un correo diciendo que o se firmaban todas las medidas que propone el Gobierno o no participábamos".