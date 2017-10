Podemos pide a Rajoy que "se vaya" por ser "el comandante" de la represión

Podemos ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "se vaya" después de haber quedado "inhabilitado" para liderar el diálogo en el conflicto catalán por ser el "autor intelectual" de la violencia y el "comandante de la represión" policial en Cataluña.

En rueda de prensa tras la reunión de su ejecutiva, los portavoces del partido morado, Pablo Echenique y Noelia Vera, han culpado directamente a Rajoy de las cargas policiales en Cataluña durante la jornada del 1 de octubre.

"Es una vergüenza que en un Estado democrático se ordene a las fuerzas de seguridad agredir a la población civil. Las fuerzas de seguridad están para perseguir corruptos, delincuentes y terroristas y no para arrastrar por los pelos a las señoras mayores o disparar pelotas de goma a quemarropa a ciudadanos que se están manifestando pacíficamente", ha dicho Echenique.

Tras manifestar su preocupación por lo sucedido ayer en Cataluña, los dirigentes de Podemos han dejado claro que su hoja de ruta sigue siendo trabajar para "echar a Rajoy" porque España no puede "soportar un Gobierno pirómano que pone en peligro la convivencia".

"El comandante de la represión en Cataluña no puede al día siguiente liderar el diálogo", ha dicho Echenique a lo que Vera ha añadido: "Vamos a echar a Rajoy del Gobierno, un presidente que utiliza la fuerza, los porrazos, la sangre y los empujones para no tomar medidas políticas no es digno de gobernar España".

Ambos han expresado su decepción por la posición adoptada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que consideran una "ofensa a los demócratas" y una "contradicción".

"O se está con el PP o se está con la democracia", ha enfatizado Vera tras señalar que no reconocen al "Sánchez que ganó las primarias del PSOE" y que ahora parece ser la "marioneta" de Susana Díaz.

Podemos espera que en la reunión que esta tarde mantendrá con Rajoy, Sánchez le pida explicaciones por la represión en Cataluña. "No se puede condenar la violencia y a la vez decir que debe liderar el diálogo el autor intelectual de esa violencia", ha añadido.

"Echar a Rajoy" es, según Podemos, la única salida que puede permitir una "solución pactada, dialogada y pacifista" a la cuestión catalana.

Con esa meta, avanzan que tomarán todas las medidas parlamentarias para conseguirlo y emplazan Sánchez a rectificar, aunque avisan al líder del PSOE de que tendrá que "retratarse" y de que su "mano tendida" no tiene fecha límite pero tampoco se puede terminar "congelando".

"Si Sánchez después de lo que pasó ayer no ve claro que esa es la única forma de traer la paz al país, es que vive en otro país o en otro mundo. Estamos absolutamente decepcionados", ha recalcado Vera.

Podemos se declara orgulloso de ser el "único espacio" que está haciendo propuestas y tiene la intención de profundizar la "vía de diálogo" abierta por su asamblea de cargos públicos de Zaragoza con fuerzas como el PDeCAT y ERC.

Tienen la esperanza de que "Sánchez vuelva a resurgir de sus cenizas" y recupere el "sentido común" en lugar de ofrecer un "cheque en blanco" al PP.

Echenique ha asegurado que, aunque tampoco comparten la estrategia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y condenan el pasado de corrupción del PDeCAT y sus políticas de recortes, no se pueden equiparar sus actuaciones políticas con "utilizar la violencia contra gente pacífica y normal".

La formación morada ha insistido en su rechazo a la aplicación del artículo 155, si bien tampoco comparte que se produzca una declaración unilateral de independencia y reconoce que el 1-O no ha sido un referéndum legal y con garantías y, por tanto, no se pueden extraer de esa consulta "conclusiones para el futuro de Cataluña".

Echenique ha admitido que tienen pocas esperanzas de que Rajoy llame a Pablo Iglesias para reunirse con él, como hará esta tarde con Pedro Sánchez y Albert Rivera, pero si eso ocurre avanza que acudiría "con pocas esperanzas".

"Lo que pedimos al Gobierno es que se vaya, si no se va a ir le pedimos que llegue a un acuerdo con el Gobierno de Cataluña para negociar un referéndum pactado y si tampoco lo va a hacer, me quedo sin cosas que pedir", ha reiterado Echenique.