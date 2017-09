Podemos reivindica los derechos civiles para defender el referéndum ante el Gobierno de España

Decenas de cargos públicos de Podemos, En Marea, PDCat, PNV, ERC y otros partidos han intervenido este domingo en un acto público en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza para defender la celebración del referéndum secesionista de Cataluña, convocado para el 1 de octubre, y han reivindicado los derechos civiles para exigir su realización, vinculándolo con la democracia en España.

En un acto con cargos públicos por la libertad, la fraternidad y la convivencia que han cerrado el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, y el coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha intervenido el todavía secretario general de Podemos Aragón y secretario federal de Organización, Pablo Echenique, quien ha manifestado su "espanto" ante "la suspensión de los derechos civiles fundamentales, base de cualquier democracia europea".

Echenique ha manifestado su "alarma ante las actuaciones de Mariano Rajoy", urgiendo a dejar de lado los cálculos electorales para poner "el largo plazo por delante del regate corto" y ha defendido la plurinacionalidad "como realidad constitutiva de este país" y la democracia.

El eurodiputado Miguel Urbán ha aseverado que "al PP le gustan más los sobres que las papeletas y están tratando de meter en la cárcel a los alcaldes de Cataluña", a quienes ha manifestado su solidaridad. El diputado de Catalunya sí que es pot, Lluís Rabell, ha expresado que "la independencia se ha situado en el horizonte" y ha emplazado a dar "un paso al frente" para "salir de este atolladero" y "repensar la democracia".

El alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, ha alertado de "la deriva autoritaria del Gobierno Rajoy", a la que ha opuesto la autonomía municipal y la presunción de inocencia, mientras que la alcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, ha dejado claro su "compromiso con la convivencia", criticando "la ineptitud" del Gobierno de España.

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha mencionado al "caudillo Francisco Franco, que murió en su cama", señalando que "su espíritu sigue presente porque siguen cercenándose los derechos de todos los ciudadanos". Suárez se ha mostrado convencido de que si el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, estuviera hoy aquí, propondría a su partido participar en este evento.

Por su parte, la vicealcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha hecho un reconocimiento a "toda la gente represaliada en estos momentos" y a quienes han salido a la calle a "defender las libertades". Sabater ha criticado el "régimen del 78 y esta Constitución que ya no nos sirve", abogando por abrir un proceso constituyente "o una reforma en profundidad".

El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, ha planteado que "las naciones del Estado" se componen de "los que escuchan y los que hablan por los demás, los que creen en la policromía y los que viven en blanco y negro". "Elegimos votar, decidir, más democracia, más política, derechos civiles", ha dicho.

Asimismo, el alcalde de Tortosa, Ferran Bel (PDCat), quien ha sido citado por la Fiscalía General del Estado para declarar, ha dicho que si el fiscal general del Estado tuviera "vergüenza política" hoy no estaría en cargo, subrayando que los alcaldes citados han sido elegidos en las urnas, mientras que "él ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados".

La vicelalcaldesa de Castellón, Ali Brancal, ha opinado que "la situación de involución democrática en que nos encontramos" es "algo que nos afecta a todos, no es un problema de Cataluña", en alusión a los "recortes inhumanos de derechos fundamentales". El concejal gaditano Adrián Martínez ha enviado "saludos fraternales y solidarios desde la ciudad del cambio" a los presentes.

Igualmente, el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha arropado a los alcaldes que han sido imputados "por defender la soberanía popular", manifestando que "hay un Madrid fraternal que trabaja por un Estado en el que el derecho a decidir lo administre la política, no un fiscal y un coronel de la Guardia Civil".

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha señalado que "un buen gobernante sabe que no puede gobernar solo para los suyos" y que debe "buscar soluciones mediadoras" y asumir "la pluralidad".

"CON CERRAZÓN"

A juicio de la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, "los problemas políticos no se solucionan con cerrazón". "Ha llegado el tiempo de buscar soluciones basadas en el sentido común", ha planteado, elogiando "el diálogo" que propició la aprobación, en 1978, de la Constitución para exigir ahora "altura de miras" en aras al diálogo, ya que "tener altura de miras no es ignorar a una parte de la sociedad, no es aprovechar la situación para recurrir a una estrategia de deriva autoritaria que recorta los derechos de todas y todos". "Aragón es tierra de pactos" y "debemos escuchar a la gente que representa", ha concluido.

La diputada de IU Aragón, Patricia Luquin, ha dicho que "el derecho a decidir tiene que ser desde un referéndum pactado, si no estaremos hablando de derechos y llega el momento de empezar a ejercerlos", animando a convertirse "en mayoría para que esos derechos sean una realidad".

El presidente del Parlamento balear, Balti Picornell, ha aseverado que el catalán "es una lengua tan digna como el español" y "ha de ser patrimonio común de un Estado plurinacional", añadiendo que "España no puede ser nunca más un país centralista y de la meseta" y alertando de la "inercia" que "continúa".

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, ha dicho que "la política pública es también cuestión de mujeres" para "ser parte de la solución a la que nos hemos visto abocadas por gobernantes incapaces de escuchar", en alusión al conflicto del País Vasco. "Hoy es todavía momento de paz, de diálogo", ha asegurado.

El secretario general de Podemos Cataluña, Álvaro Dante, ha señalado que "a veces hay que ser valientes para reivindicar según qué cosas" y que "la situación en Cataluña es preocupante". Ha defendido un "referéndum tranquilo" y no hacer política "con la Guardia Civil pisándole los talones", aseverando que "vuelve a ser el momento de ser valientes" para convertir el 1-O en una "aportación a la libertad", apostando por "el diálogo necesario".

YA BASTA

Desde Canarias, Noemí Santana, ha aseverado que su generación está "harta de que nos impongan", manifestando que "ya basta", mientras que desde Cantabria, Verónica Ordóñez ha afirmado que España "solo puede funcionar con diálogo y democracia".

El portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha opinado que el PP ha situado a España en la "excepcionalidad", una "deriva enloquecida, autoritaria y represiva", contra lo que ha dejado claro su "deseo inquebrantable de articular soluciones políticas a problemas políticos". El portavoz en la Comunidad Valenciana, Antoni Estany, ha planteado que el PP valenciano ha sido "el ejemplo del peor modelo", basado en "la corrupción" y que "ha generado una confrontación con Cataluña".

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José García Molina, ha aludido a las "ausencias", mencionando la del PP, que "ni está ni se le espera" y una "sentida", la del PSOE, animando a "seguir esperando que se sume al bloque democrático frente a las injerencias, la vía represiva e intervencionista del PP". Mientras, la diputada extremeña al Congreso Amparo Botejara ha elogiado el "iberismo, resultado de una integración territorial no cultural ni lingüística, unidad en la diversidad", lo que "suena utópico", aunque "la utopía sirve para caminar".

El diputado murciano Óscar Urralburu ha subrayado que "la mafia no puede pasar por encima de la democracia", mientras que la riojana Ana Carmen Sáinz ha reivindicado el derecho a decidir del pueblo catalán, así como los principios de "fraternidad, convivencia y libertad".