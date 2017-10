Podemos ve en la salida de empresas solo una decisión "mediática y de imagen"

Podemos considera que "no hay que ser alarmista" con la salida de empresas de Cataluña y el decreto del Gobierno que la facilita, porque según el secretario de Organización de ese partido, Pablo Echenique, es solo una "medida mediática y de imagen".

En declaraciones antes de la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos, Echenique ha hecho una llamada a la "tranquilidad" y ha pedido "no alentar el alarmismo", porque cuando una empresa cambia su sede social "en el fondo no está moviendo ni siquiera una máquina de café, no digamos ya puestos de trabajo".

No es más que "una medida para tranquilizar a los inversores", que "tienen depósitos en esos bancos" ha insistido Echenique.

El dirigente de Podemos ha lamentado en cualquier caso que el Gobierno haga normas "a la carta" para las grandes empresas y ha añadido que ya le gustaría que el Ejecutivo hiciese lo mismo en otros casos y, por ejemplo, escuchase a la ciudadanía cuando pide leyes para mejorar la educación o la sanidad.

"Esa relación especial entre gobierno y oligarquías es digna de estudiarse", ha concluido Echenique.