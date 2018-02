Polémico candidato Castro llama a indecisos a ejercer su voto reflexivo

El candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), el polémico abogado Juan Diego Castro, emplazó hoy a los costarricenses a ejercer el sufragio este domingo y alabó el "voto reflexivo e inteligente" de los indecisos.

"Todos tenemos que ir a votar, es importante que no tengan miedo", declaró el letrado.

Castro hizo un llamamiento al alto porcentaje de indecisos que mostraron las encuestas y que según él todavía no han acudido a las urnas.

"Que no se dejen basurear ni vacilar, no son indecisos, son el voto reflexivo, el voto inteligente, el voto que ha escogido muy bien decidir hoy que esto lo resolvemos en una ronda", afirmó.

El candidato del PIN finalmente animó a los votantes a confiar en su partido frente al resto de fuerzas políticas.

"No más corrupción, no más violencia, no más chorizos, todo el mundo a votar", concluyó al enfatizar en el mensaje anticorrupción que promulgó durante toda la campaña.

Juan Diego Castro realizó estas declaraciones en su visita a la provincia de Cartago (este).

El candidato anunció que emitirá su voto esta tarde aunque no desveló a la hora a la que acudirá a las urnas.

Un total de 3,3 millones de habitantes están convocados hoy a las urnas para escoger al presidente y los 57 diputados para el periodo 2018-2022.

El actual presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, terminará su mandato el próximo 8 de mayo.

En total hay 13 candidatos presidenciales inscritos, de los cuales, según las encuestas, al menos cinco tienen posibilidades de ganar o meterse en una segunda vuelta que se llevaría a cabo el 1 de abril próximo.

Según las encuestas publicadas a mitad de semana, ningún candidato estaba cerca de alcanzar el 40 % necesario para ganar en la primera vuelta.

Estos sondeos indican que son cinco los candidatos con más posibilidades de terminar en los primeros dos lugares.

Ellos son Fabricio Alvarado, del evangélico conservador Partido Restauración Nacional; el empresario Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional; el oficialista Carlos Alvarado; el abogado penalista Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional, y el exmagistrado Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En lo más alto, con 17 % de apoyo se ha colocado Alvarado, seguido por Álvarez Desanti, con casi un 13 %, y el oficialista Carlos Alvarado, con cerca del 11 %.

Con tendencia a la baja se ubican, con 8 %, Piza y Castro.