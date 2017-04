La Policía francesa investiga si Fillon ha devuelto sus trajes de lujo

La Policía Judicial francesa investiga si el candidato conservador a la Presidencia, François Fillon, ha devuelto al abogado Robert Bourgi los exclusivos trajes de lujo que este le regaló, ante la sospecha de que le entregó unos de otras marcas, informan los medios franceses.

Dos de los tres trajes que Fillon habría enviado a Bourgi no habrían sido confeccionados en el establecimiento parisino Arnys, donde los conjuntos superan los 6.500 euros.

La noticia sobre esos trajes elitistas saltó a mediados de marzo y llevó a los jueces que investigan la presunta malversación de fondos de Fillon a extender las pesquisas a esa ropa para determinar si su regalo constituye un delito de conflicto de intereses.

El pasado día 23, Fillon afirmó que se había equivocado al aceptarlos y que los había devuelto.

Bourgi, amigo de Fillon desde hace años y conocido por sus vínculos con Gobiernos africanos, le sufragó dos trajes a finales de 2016 y otro en 2014.

En dos de ellos, según los medios, aparece la mención "Made in Holland" y no "Made in France", como podría esperarse de una ropa hecha a medida. En los mismos tampoco estaría la etiqueta con la que esa casa graba sus creaciones.

Estas nuevas revelaciones aparecen a ocho días de la primera vuelta de las presidenciales, en las que la campaña de Fillon se ha visto empañada desde que saltara a finales de enero la atribución de empleos supuestamente falsos a su mujer y dos de sus hijos, por la que ha sido imputado.

Bourgi señaló ayer en también en Médiapart que fue sometido a "presiones políticas" por parte del candidato y de su entorno para que guardara silencio. "Al menos eso es lo que intentaron", concluyó el abogado, que señaló haberse desplazado a Beirut para escapar de la atención mediática.