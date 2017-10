La Policía israelí da un ultimátum a Netanyahu para llevar a cabo su interrogatorio

La Policía israelí ha dado un ultimátum a la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para que ofrezca una fecha para llevar a cabo un nuevo interrogatorio sobre los casos de corrupción en los que es sospechoso, informó hoy el digital israelí Ynet.

Tras semanas de espera, la Policía ha advertido al jefe del gobierno que si no fija una fecha para el interrogatorio que tienen pendiente, la pondrán los investigadores y este tendrá que adaptase, asegura el rotativo, citando "fuentes cercanas a la investigación".

Los medios israelíes aseguraron el mes pasado que Netanyahu volvería a ser interrogado al final del periodo vacacional, que finalizó el pasado 12 de octubre.

Preguntado por Efe, un portavoz policial no dio detalles sobre el caso.

Se espera que Netanyahu sea cuestionado sobre varios de los casos que tiene abiertos, en particular sobre el Caso 1000, que investiga la recepción de regalos lujosos de varios millonarios, supuestamente a cambio de favores y tráfico de influencia por parte del mandatario.

En los últimos meses, los investigadores han recabado el testimonio de uno de los supuestos involucrados, el productor y billonario Arnon Milchan, que ha reconocido haber enviado carísimos obsequios a Netanyahu y su esposa, que aducen que se trató de "regalos normales entre amigos".

Por otro lado, se espera que el Parlamento israelí (Knéset) debata hoy una propuesta de ley presentada por el diputado Dudi Amsalem (del partido de Netanyahu, el Likud), que propone prohibir que se investigue a jefes de gobierno en activo.

Amsalem ha señalado que, de aprobarse, esta norma no afectará a las investigaciones en curso, argumento que no convence a sus opositores, como el ministro de finanzas Moshe Kahlon, o la diputada Rachel Azaria, que cree que esta ley "manda al público un mensaje de que la corrupción es legítima y que no todo el mundo es igual ante la ley".

El nombre del primer ministro está en cuatro expedientes policiales y es formalmente considerado sospechoso por la Policía de "soborno, fraude y trato de confianza" en dos de ellos, los casos 1000 y 2000: el primero sobre presunto trato de favor a cambio de caros y lujosos regalos para él y su esposa, y el segundo sobre un supuesto intento de Netanyahu de lograr cobertura favorable de un diario a cambio de perjudicar la difusión de otro.

También está el denominado caso 3000, vinculado a la compra de submarinos militares a Alemania, y el 4000, denominado también "asunto Bezeq", sobre un posible conflicto de intereses en torno a esa compañía telefónica.

La semana pasada, Netanyahu criticó a la Policía y cargó contra el Comisario del cuerpo, Roni Alsheij, al que acusó del "tsunami de filtraciones" a la prensa sobre los casos en los que está involucrado.

El mandatario cree que hay una campaña contra él para deponerle y asegura que "no encontrarán nada porque no hay nada".